Flottille pour Gaza : les premières actions de soutien ont commencé

Dès l’annonce de l’attaque israélienne contre la flottille pour Gaza mercredi 1er octobre aux alentours de 20h, des manifestations et actions ont eu lieu.

L’Italie a, comme depuis plusieurs semaines, été le fer de lance de la mobilisation. De grosses manifestations nocturnes ont eu lieu à Florence et Rome, alors qu’à Milan et Naples les gares ont été envahies et les voies ferrées occupées, stoppant le trafic. Les syndicats italiens appellent à une journée de grève générale le 3 octobre en soutien à la Flottille comme promis.

À Paris, Istanbul, Bruxelles et Berlin des rassemblements spontanés ont réuni des milliers de personnes. D’autres actions auront lieu dans les heures et les jours à venir.