Italie : le port de Gênes bloqué, manifestation géante, un navire repart sans son chargement d’armes

Contre le génocide à Gaza, la réponse doit être internationaliste

Samedi 27 septembre, les dockers ont envahi le port de Gênes afin d’empêcher l’embarquement d’armes destinées à l’entité génocidaire israélienne sur le navire Zim New Zealand. Le bateau a été contraint de quitter le port sans sa cargaison mortifère.

Au même moment, pas moins de 50.000 personnes manifestaient dans les rues de Gênes, à l’appel des dockers, lors d’un défilé nocturne aussi énorme que déterminé. La jeunesse s’est notamment fortement mobilisée, avec un cortège de plus d’un millier d’étudiants et étudiantes venues de l’université bloquée depuis plusieurs jours. La manifestation a également rendu hommage à Carlo Giuliani, tué par la police lors du sommet du G8 de 2001. C’est la première fois depuis cette date qu’une manifestation aussi importante a lieu. Tout un symbole.

Ces actions font suite à 2 jours de rencontres internationales, lors desquelles la grève générale a été votée en cas de nouvelle attaque de la Global Sumud Flotilla. Une journée de grève nationale a été décidée pour le 4 octobre.

Il y a une semaine déjà, le port de Gênes avait été bloqué le 22 septembre en soutien à la Palestine, et des centaines de milliers de personnes avaient manifesté et bloqué toute l’Italie. «Le peuple palestinien continue de nous donner une nouvelle leçon de dignité et de résistance», déclarait Ricky, membre du Collectif autonome des travailleurs portuaires. Les dockers ont également appelé «tous les ports et les organisations qui gèrent des infrastructures stratégiques à organiser des grèves et des journées de mobilisations dans toute l’Europe !» Les dockers italiens montrent la voie.