Italie : le port de Gênes bloqué, manifestation géante, un navire repart sans son chargement d’armes

Europe, Guerre, Solidarité

Contre le génocide à Gaza, la réponse doit être internationaliste

Près du port de Gênes, une gigantesque manifestation contre le génocide en Palestine

Samedi 27 septembre, les dockers ont envahi le port de Gênes afin d’empêcher l’embarquement d’armes destinées à l’entité génocidaire israélienne sur le navire Zim New Zealand. Le bateau a été contraint de quitter le port sans sa cargaison mortifère.

Au même moment, pas moins de 50.000 personnes manifestaient dans les rues de Gênes, à l’appel des dockers, lors d’un défilé nocturne aussi énorme que déterminé. La jeunesse s’est notamment fortement mobilisée, avec un cortège de plus d’un millier d’étudiants et étudiantes venues de l’université bloquée depuis plusieurs jours. La manifestation a également rendu hommage à Carlo Giuliani, tué par la police lors du sommet du G8 de 2001. C’est la première fois depuis cette date qu’une manifestation aussi importante a lieu. Tout un symbole.

Ces actions font suite à 2 jours de rencontres internationales, lors desquelles la grève générale a été votée en cas de nouvelle attaque de la Global Sumud Flotilla. Une journée de grève nationale a été décidée pour le 4 octobre.

Il y a une semaine déjà, le port de Gênes avait été bloqué le 22 septembre en soutien à la Palestine, et des centaines de milliers de personnes avaient manifesté et bloqué toute l’Italie. «Le peuple palestinien continue de nous donner une nouvelle leçon de dignité et de résistance», déclarait Ricky, membre du Collectif autonome des travailleurs portuaires. Les dockers ont également appelé «tous les ports et les organisations qui gèrent des infrastructures stratégiques à organiser des grèves et des journées de mobilisations dans toute l’Europe !» Les dockers italiens montrent la voie.

AIDEZ CONTRE ATTAQUE

Depuis 2012, nous vous offrons une information de qualité, libre et gratuite. Pour continuer ce travail essentiel nous avons besoin de votre aide.

Faites un don à Contre Attaque, chaque euro compte.

faire un don

Dans la même catégorie

«L'histoire de l'humanité nous a montré pendant des millénaires que, si la diplomatie s'épuise, nous devons passer à une autre phase de la lutte», Gustavo Petro, keffieh sur les épaules, lors de son discours au mégaphone dans les rues de New York alors que Netanyahou fait un discours dans l'assemblée vide de l'ONU.

Un sommet de l’ONU mouvementé

En haut : des haut-parleurs disséminés dans la bande de Gaza. En bas : des camions "Remember October 7" dans les rues de New York. La guerre de communication de l'État israélien est dystopique.

Dystopie et guerre de communication

Italie : retour en images sur la grève et les blocages de masse pour la Palestine