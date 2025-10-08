Gaza : deux ans de génocide

Il y a deux ans, Israël lançait son attaque génocidaire sur Gaza. Elle faisait suite à plusieurs décennie de vols de terres, d’apartheid et de nettoyage ethnique, et à une nette accélération de la violence coloniale depuis l’arrivée au pouvoir d’une coalition fasciste, composée de ministres fanatiques religieux et dirigée par Netanyahou.

Deux ans d’inaction internationale, de complicité diplomatique, de livraisons d’armes par les États occidentaux.

À présent, 90% de la bande de Gaza est détruite. C’est un niveau bien supérieur aux pires bombardements de la Seconde guerre mondiale en Europe. Même les tapis de bombes sur les villes du Reich allemand à la fin de la guerre n’avaient pas provoqué de tels dégâts. Ce niveau de dévastation est comparable aux frappes nucléaires sur le Japon en 1945. Et Netanyahou continue de détruire Gaza pour réduire toute la bande à l’état de poussières inhabitables, malgré le prétendu «plan de paix» de Donald Trump.

Deux après après, les chiffres des autorités palestiniennes parlent d’au moins 67.160 Palestinien·nes assassiné·es, ce qui représenterait sur l’ensemble des habitant·es de Gaza, 1 personne sur 33. Parmi ces mort·es, au moins 20.000 sont des enfants. Cela représente un enfant tué chaque heure depuis deux ans.

Mais ces chiffres sont largement sous estimés. L’ancien chef d’état-major de l’armée israélienne, Herzi Halevi, reconnaissait en septembre que les forces israéliennes ont causé plus de 200.000 victimes palestiniennes depuis le début du génocide à Gaza, soit plus de 10% des habitant·es. The Lancet, l’une des revues médicales les plus importantes du monde, expliquait dans une étude parue le 5 juillet 2024, il y a donc plus d’un an, que le nombre de morts dans la bande de Gaza s’élevait en réalité à 186.000.

Parmi ces mort·es, près de 252 étaient journalistes. C’est le plus grand nombre de journalistes tué·es sur un théâtre de guerre de l’histoire.