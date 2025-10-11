Allemagne : l’incendie du château d’une aristocrate d’extrême droite revendiqué par des antifascistes

«Dans la nuit du 5 au 6 octobre, à 23 h 30, nous avons accédé au pavillon de chasse de Thiergarten, près de Ratisbonne. Plusieurs engins incendiaires ont entraîné la destruction complète du château» explique un communiqué en allemand publié sur le réseau anticapitaliste Indymedia. Le texte revendique une action contre l’aristocrate Gloria von Thurn und Taxis, qui représente «les réseaux les plus réactionnaires de la classe dirigeante».

La famille noble Thurn und Taxis est l’une des plus riches d’Allemagne, celle qui possède le plus de propriétés terriennes, et de nombreux châteaux et villas luxueuses dans tout le pays. La princesse Gloria von Thurn und Taxis, membre de la maison bavaroise, est une militante d’extrême droite. Elle est amie avec Steve Bannon, l’idéologue du trumpisme qui a réalisé un salut nazi au début de l’année, mais aussi du juge étasunien d’extrême droite de la Cour suprême Samuel Alito, du dirigeant autoritaire de Hongrie Viktor Orban, du cardinal Müller, liée à la branche la plus réactionnaire de l’Église, et elle ne cache pas son admiration pour Donald Trump et Elon Musk.

Sur le plan de la politique intérieure, Gloria von Thurn und Taxis estime que «la meilleure solution serait que la CDU [droite] gouverne avec l’AfD [le parti néo-nazi]. Le problème c’est qu’on a trop de complexes avec ça en Allemagne». Un rapprochement entre la droite traditionnelle et les héritiers du fascisme pour accéder au pouvoir. C’est exactement la stratégie mise en œuvre en France par des milliardaires comme Stérin ou Bolloré. Les seigneurs de notre époque rêvent partout de régimes néofascistes. Gloria Von Thurn und Taxis clame aussi sa sympathie pour Beatrix von Storch, une autre noble allemande, petite fille du ministre des Finances de Hitler et membre de l’aile catholique-identitaire de l’AfD.

La princesse d’extrême droite, qui était connue dans sa jeunesse pour son goût de la fête et ses soirées endiablées, prône désormais un patriarcat strict : «Il est intéressant pour nous, les femmes, de rester à la maison» déclare-t-elle, tout en appelant à abolir l’IVG qui est un «meurtre» selon elle, et pense que le mariage entre personnes de même sexe est une «attaque contre la famille traditionnelle». Dès 2001, Gloria von Thurn und Taxis avait choqué après avoir déclaré à la télévision que le taux élevé de SIDA en Afrique s’expliquait par la chaleur et le fait que «les Noirs aiment beaucoup b*****».

Il y a quelques mois, des manifestants se suspendaient aux arbres d’une propriété de cette aristocrate en scandant : «Pas de place pour Thurn und Taxis !», tout en réclamant l’expropriation de la famille.

Cette fois-ci, c’est un de ses palais qui brûle. Le bâtiment, qui servait depuis les années 1970 de terrain de golf et abritait un restaurant gastronomique, est totalement détruit, et les dégâts sont estimés à plusieurs millions d’euros. La revendication de l’incendie émane d’un groupe nommé «Kommando Georg Elser», le nom d’un résistant communiste qui a tenté d’éliminer Hitler et les hauts dignitaires du régime en 1939. Malheureusement, les nazis avaient quitté l’estrade plus tôt que prévu, et la bombe a explosé trop tard. Ce résistant a été déporté et exécuté en 1945.

Le texte de revendication explique qu’il s’agit d’envoyer un «avertissement» à Gloria von Thurn und Taxis, qualifiée de «grande capitaliste» liée aux cercles d’extrême droite. Le texte accuse également le pavillon d’avoir abrité une agence impliquée dans les crimes nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. La police n’a pas encore certifié l’authenticité du texte.

En Allemagne, l’extrême droite fait une percée fulgurante aux élections. En février dernier, l’AfD est arrivée en deuxième position des législatives, derrière la droite, et a obtenu près de 20% des voix. Le parti a doublé son score réalisé lors des précédentes élections, bénéficiant du soutien appuyé d’Elon Musk et d’un effondrement de la sociale-démocratie. En parallèle, la droite au pouvoir est en train de remilitariser l’Allemagne à marche forcée, débloquant des sommes colossales pour faire de la Bundeswehr la «première armée d’Europe», et réhabilite les cérémonies d’hommages aux anciens soldats allemands…