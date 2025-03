Allemagne : un trillon d’euros pour la guerre !

Mille milliards d’euros. 1.000.000.000.000 €. Un trillion. C’est la somme absolument folle que l’Allemagne veut débloquer pour son industrie de l’armement afin de se préparer à la guerre.

L’annonce vient de tomber de la part du nouveau dirigeant allemand Friedrich Merz, dont le parti de droite vient de remporter les élections en Allemagne, et alors que les néo-nazis pèsent désormais 20% des voix dans le pays.

Ces mille milliards d’euros visent selon Friedrich Merz à «financer le réarmement du pays et moderniser les infrastructures» à l’aide de «deux fonds spéciaux» qui pourraient être créés «dès la semaine prochaine» et votés «en urgence par l’assemblée fédérale sortante». Pas question de perdre du temps ni de réfléchir, et encore moins de débattre.

L’Allemagne se réarme massivement ces dernières années. En 2022 déjà, le chancelier Olaf Scholz débloquait 100 milliards d’euros pour l’armée et annonçait un «changement d’époque», promettant : «L’Allemagne aura bientôt la plus grande armée conventionnelle d’Europe dans le cadre de l’OTAN».

En 2023 Boris Pistorius, le ministre de la Défense, qualifiait «d’erreur» la suppression du service militaire obligatoire, et considérait son retour comme une possibilité. Lors d’une interview à la chaîne Allemande ZDF, il déclarait : «Nous devons nous habituer à nouveau à l’idée qu’il pourrait y avoir une menace de guerre en Europe. Et cela signifie : nous devons nous préparer à la guerre. Nous devons être sur la défensive. Et préparer l’armée allemande et la société à cela». En 2024, Pistorius annonçait des mesures «pour remettre au niveau l’armée allemande», tant sur le recrutement de volontaires que de techniciens. Cela commence par un recensement obligatoire à 18 ans pour tous les jeunes hommes, pour faciliter leur incorporation dans l’armée.

Cette remilitarisation aussi massive que rapide de l’Allemagne est extrêmement inquiétante. Le pays traverse une grave crise économique, notamment au niveau de son industrie. Les sommes titanesques débloquées pour l’armement vont lui permettre de restructurer toute son industrie autour de l’industrie militaire. En juin 2023, 900 ouvriers avaient été transférés de l’automobile Continental vers le géant de l’armement allemand Rheinmetall. En 2024, l’armée allemande achetait à cette firme des obus pour plus de 8,5 milliards d’euros, le contrat le plus important «de l’histoire récente» se félicitait le marchant d’arme. Littéralement : la guerre pour relancer le capitalisme en crise.

L’Allemagne n’est pas seule. En Norvège, le gouvernement envisage d’exploiter son fonds souverain de 1,7 trillion d’euros pour augmenter considérablement son soutien militaire et sa production d’armement. Les USA dépensent près de 900 milliards de dollars par an pour leur armée. La France a déjà débloqué depuis 2023 413 milliards d’euros pour le complexe militaro-industriel, une somme inédite visant à militariser la France comme jamais depuis la seconde guerre mondiale. Et ce n’est qu’un début.

Nous vivons depuis plusieurs décennies dans un immense mensonge. Les gouvernants néolibéraux nous répètent depuis les années 1980 qu’il faut «limiter les dépenses», diminuer les services publics et veiller à «l’équilibre budgétaire» à l’aide de plans d’austérité qui causent d’immenses souffrances sociales. Mais l’argent coule à flot et en un temps record pour faire la guerre.

Chaque année, les 9 puissances nucléaires dépensent plus de 80 milliards de dollars pour l’entretien de leurs armes atomiques, selon un rapport de l’ICAN, la Campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires. En 2022, un rapport expliquait que ces dépenses n’avaient jamais été aussi élevées : 146.500 euros à chaque minute qui passe. Un coût en augmentation de 5000 dollars par minute comparé à 2021. Pour la France, cette dépense est de 5,2 milliards d’euros annuels, soit 10.603 euros par minute. Et ce chiffre était évalué avant le début de la guerre en Ukraine et de la remilitarisation massive et mondiale. Tout cela juste pour entretenir des bombes en capacité de faire disparaître l’humanité.

En 2015, l’Organisation des Nations unies (ONU) estimait à 267 milliards de dollars l’éradication de la faim dans le monde d’ici à 2030. Cela veut dire qu’un quart seulement du budget débloqué par l’Allemagne suffirait à régler le problème. Ou quatre années de dépenses dans le simple entretien de l’arsenal nucléaire.

Le néolibéralisme, c’est le sacrifie de l’éducation, de la santé et autre services publics car «il n’y a pas d’argent magique», mais la possibilité de trouver des trillions pour s’entre-tuer ! Pour rappel, le fameux «déficit des retraites» qui a agité la France pendant des mois et a conduit à une crise politique majeure dont nous ne sommes toujours pas sorti représente une somme dérisoire comparée aux dépenses militaires.

Les régimes occidentaux traversent une crise de légitimité majeure. Dans tous les pays, la crise sociale s’aggrave et se combine déjà avec une crise écologique majeure et une crise économique qui pourrait prendre des proportions hors normes. Le capitalisme en difficulté a toujours trouvé le même chemin pour se régénérer : l’autoritarisme et la guerre. Et ce sont toujours les peuples qui en paient l’addition, au prix de souffrances inouïes. Nous avons trop tendance à l’oublier, mais nos pays ont été ravagés par des guerres atroces qu’ont vécu nos grand-parents et arrière-grand-parents. Le sol français et du reste de l’Europe a épongé des rivières de sang au siècle dernier.

Pour enrayer la marche funèbre dans laquelle nous emmènent nos dirigeants, un large front international pour la paix et la démilitarisation est vital. L’humanité tirera-t-elle enfin des leçons de son histoire ?

Une source : Le soir

Ajout : le trillion utilisé ici est une erreur, ou plutôt un anglicisme. Un millier de milliards, en français, cela correspond à un billion. C’est qu’on s’y perd avec des chiffres aussi stratosphériques pour militariser la planète.