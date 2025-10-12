En Suisse : jour de révolte pour la Palestine

Plus de 5000 personnes étaient dans les rues de Berne, la capitale de facto de la Suisse, le 11 octobre. Cette manifestation était organisée par plusieurs collectifs anti-colonialistes et anti-racistes de toute le pays pour dénoncer le génocide à Gaza et ses complices. Les autorités suisses ont tenté d’interdire le défilé, en bouclant tout le quartier du Palais fédéral.

Un très grand nombre de policiers équipés de canons à eau, de grenades lacrymogènes et de LBD ont tenté d’encercler la manifestation. Bien organisé, solidaire et progressant en bloc, le cortège a tenu tête aux forces de l’ordre, malgré plusieurs tirs de balles en caoutchouc et jets d’eau sous pression. Le quartier de la gare était militarisé, la mobilisation ayant annoncé son intention de bloquer les flux, comme en Italie. Face à cette répression, des barricades ont été érigées, et la manifestation a duré jusqu’à la nuit. Un grand nombre de banques et autres symboles du capitalisme et de l’impérialisme ont été pris pour cible. Les rues de Berne ont rarement connu une telle effervescence.

Plusieurs centaines de personnes ont malheureusement été contrôlées selon la presse, et plusieurs manifestant·es blessé·es, mais cette manifestation reste une démonstration de force en Suisse, pays riche et réputé pour son calme. Partout, les voix pour la Palestine brisent le silence.