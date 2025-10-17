« Maudite soit la guerre » : parution d’un manuel antimilitariste

Le « réarmement » est dans tous les discours, l’économie de guerre est imposée à coups d’austérité, les Empires se militarisent, la France est le deuxième vendeur d’armes de la planète, l’anéantissement de Gaza se poursuit, le fond de l’air est kaki et les accents martiaux contaminent l’espace médiatique.

Par le passé, les luttes sociales se sont levées contre le nationalisme conquérant et la guerre, contre l’uniforme et l’obéissance aux chefs, contre l’union sacrée et la militarisation du travail.

« Guerre aux palais, paix aux chaumières ! » : refaisons nôtre ce slogan révolutionnaire. Ce manuel antimilitariste puise dans l’expérience des réfractaires aux guerres d’hier et d’aujourd’hui, pour réarmer les résistances.

Il y a urgence à reconstruire un mouvement contre l’industrie des armes et la machine de guerre.

Maudite soit la guerre, manuel antimilitariste de Pierre Douillard-Lefèvre, à partir de ce 17 octobre dans toutes les bonnes librairies, et à commander sur le site de Contre Attaque.

