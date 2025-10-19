« Cholet complice » : l’équipe de basket israélienne n’est pas la bienvenue

Alors que doit se tenir un match de Ligue des champions de basket entre Cholet et l’équipe israélienne d’Hapoël Unet Holon le 22 octobre prochain, quelques choletais·es ont eu le courage de s’opposer au silence complice des autorités locales et sportives en taguant ce samedi la façade de la salle.

Visibles samedi matin, les mots «Cholet Complice» et des gerbes de peintures rouge ont été projetées sur toute la façade d’accueil des supporters, qui devaient se retrouver ce samedi même pour un match de championnat de France. Le message ne laisse aucune place au doute : les enjeux sportifs n’effaceront jamais toutes les blessures, les morts et les injustices laissées par le génocide palestinien. Supporters et citoyen·nes doivent tou·tes s’opposer à la venue de cette délégation israélienne tant que le durera le massacre et la colonisation.

On espère que les supporters trouveront plus de courage pour boycotter leur propre équipe dans un match à enjeu que le maire de Cholet Gilles Bourdouleix. L’élu RN assimilait samedi matin, dans un courrier à Ouest France, ces actes de résistances à de la propagande antisémite. «C’est dans la lignée de ce qu’il a été dit par l’ensemble de la gauche choletaise ces derniers jours et qui relève d’un antisémitisme le plus total», ou encore «Prétendre qu’il y a eu un génocide à Gaza c’est une erreur historique, juridique et politique» proclame l’élu d’un parti fondé par des collabos. Bourdouleix qualifie même ces tags d’une œuvre réalisée par des «terroristes de l’esprit».

Une rhétorique vide de sens, déployée à chaque contestation du génocide palestinien et appel à la paix en Palestine. Mais il s’agit aussi d’une mécanique électoraliste : Bourdouleix, comme tant d’autres, vise surtout à éclabousser ses adversaires politiques et toute la gauche en général, quitte à brouiller les limites de la réalité. Le régime de l’inversion à l’œuvre pourrait s’illustrer par ces mots du maire de Cholet le 15 octobre dernier : «Les résistants l’emportent toujours sur les collabo».

Sur ces mots inspirants, Choletais, Choletaise rendez vous à 18h30 à la Meilleraie pour résister au match de la honte et protester contre le génocide palestinien.