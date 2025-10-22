Nantes : fresques participatives en soutien à la RDC  

Contre Attaque et Congo Bolingo vous proposent de se retrouver sur les berges de Vincent Gâche à Nantes, ce dimanche 26 octobre, pour réaliser des fresques en soutien à la République Démocratique du Congo qui subit un véritable désastre humanitaire.

Depuis plus de trente ans, ce sont plus de 6 millions de morts, près de 7 millions de déplacé·es et une insoutenable violence qui s’abat sur le deuxième pays le plus vaste d’Afrique. Tout cela dans un silence complice de l’État français et de ses médias, alors organisons-nous pour visibiliser partout la lutte du peuple Congolais et dès ce dimanche sur les murs de la ville !

Nos artistes ont préparé plusieurs croquis que nous pourrons concrétiser sur les murs libres collectivement. Débutant·e ou confirmé·e, tout le monde pourra mettre la main à la pâte et s’initier au graffiti lors de cette après-midi. Le matériel de peinture nécessaire sera fourni sur place et nous mettrons en place une cagnotte à prix libre pour la rembourser — néanmoins n’hésitez pas à ramener ce que vous avez en peinture et pinceaux pour que nous puissions être encore plus ambitieux·ses !