Insolite : des adresses de sites internet pour Édouard Philippe et Gabriel Attal renvoient vers Médiapart

Le Canard Enchainé a repéré cette farce contre deux (ex)macronistes de premier plan. Un petit malin a racheté les noms de domaine «Philippe2025.fr», «Philippe2026.fr» mais aussi «Attal2026.fr» : ces adresses internet redirigent désormais vers le site de Mediapart. La manœuvre est simple à réaliser et ne coûte que quelques dizaines d’euros mais il fallait y penser.

En tout cas, la blague n’a pas fait rire les équipes d’Édouard Philippe et Gabriel Attal : les deux anciens bras droits de Macron, après avoir tout saccagé à la tête des gouvernements précédents, veulent tenter une carrière en solo et ont appelé à la démission de Macron. Sauf que les deux larrons seraient désormais privés de ces noms de domaine en cas d’élection anticipée. Ainsi, ils auraient réservé en urgence les mêmes noms en .net ou .org., au cas où.

Dans le même genre de gag, depuis 2024, lorsque vous tapez cacaboudin.fr dans la barre url de votre navigateur ou une barre de recherche, vous tombez sur le site du Rassemblement National. Une petite manœuvre d’un internaute permet ainsi de ridiculiser le parti d’extrême droite.

Aux USA, c’est le site du DOGE, le Department of Government Efficiency, dirigé par Elon Musk pour purger l’État et licencier des milliers de fonctionnaires, qui a été piraté en février 2025. Deux experts ont repéré une grosse faille de sécurité sur le site et ont inséré des entrées dans la bade de donnée. La page d’accueil du site affichait les messages «This is a joke of a .gov site» («Ce site gouvernemental est une farce») et «THESE ‘EXPERTS’ LEFT THEIR DATABASE OPEN -roro» («Ces « experts » ont laissé leur base de données ouverte»). Pas très glorieux pour Musk, qui a racheté Twitter et se présente comme un génie de l’informatique et des nouvelles technologies.

Enfin, le collectif de hackers Kromsec avait piraté le ministère de la Justice français en juillet 2023 et fait fuiter les données d’un millier de magistrats, pour dénoncer la mort du jeune Nahel, assassiné par un policier à Nanterre. Le collectif appelait à «éradiquer le racisme dans la police». En novembre 2023, Kromsec revendiquait le piratage de serveurs de l’Assemblée Nationale et diffusait ce message : «Nous avons un message pour votre gouvernement : cessez votre soutien à la guerre», visant en particulier le génocide en Palestine.

Derrière le pouvoir apparent des institutions ou des personnalités politiques et leur caractère intouchable, il existe de nombreuses failles, dans la vraie vie comme dans le monde numérique, et il est parfois facile de s’y engouffrer.