Nantes : fresque en solidarité avec le peuple congolais

Retour sur une après-midi créative et engagée

Nous organisions dimanche 26 octobre à Nantes un atelier de peinture participatif le long des quais de Loire — au niveau du skatepark de Vincent Gâche pour les curieux — en soutien au peuple de la République Démocratique du Congo.

Au cours de l’après-midi ce sont pas moins de 20 mètres de mur qui furent entièrement recouverts de messages et illustrations aux couleurs du drapeau congolais. Les passant·es et skater·euses amusé·es pouvaient lire pêle-mêle : «Pamoja», signifiant «ensemble» en kiswahili, une des langues parlées à l’Est du pays où se déroulent les massacres commis par des groupes armés (notamment le M23), «Kongo Bolingo» en référence à l’écriture du Congo avant la colonisation, Bolingo se traduisant par amour en lingala, ainsi qu’un «Free Congo» appelant à l’action des peuples pour dénoncer la complicité des gouvernements et des multinationales de la tech, qui exploite les minerais présents dans le sol du pays. On retrouvera également plusieurs drapeaux de la République Démocratique du Congo ainsi que le portrait d’une jeune fille congolaise, inspiré d’une photographie.

Pour réaliser cette grande fresque, nous avons pu compter sur la participation d’une trentaine de personnes au cours de la journée. De tous les âges et de tous les niveaux, c’est dans une ambiance bon enfant que tout le monde a pu transmettre, apprendre ou s’amuser. Visible depuis un pont avec un trafic important, nous espérons qu’elle interpellera les Nantais·es et les poussera à se renseigner sur la situation dramatique de la RDC.

Nous en profitons pour vous inviter à nous retrouver vendredi 31 octobre au Labo Diva à partir de 18h pour soutenir le collectif Congo Bolingo et en apprendre plus sur les conséquences des conflits qui ravagent la République Démocratique du Congo et leurs causes.