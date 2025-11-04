Black Lines : une fresque pour la Gen Z et contre la guerre

Madagascar, le Maroc, le Brésil, le Pérou : le monde entier était sur les murs de Paris le week-end dernier. Le collectif d’artistes Black Lines, hyper productif actuellement, a réalisé une nouvelle grande fresque sur plusieurs centaines de mètres au cœur de la capitale.

Deux thématiques pour cette œuvre collective : d’abord un hommage à la Gen Z qui se révolte partout dans le monde. Les artistes ont peint des images de révolté·es de nombreux pays tirées de photos de manifestations, avec l’incontournable logo de One Piece, et ont réalisé un grand portrait du rappeur Trvko, assassiné par la police au Pérou dans le cadre des soulèvements en cours.

Ensuite une série peintures contre la guerre, celles qui sont déjà là, au Soudan, à Gaza ou au Congo, et celles à venir que nous préparent nos gouvernants avec leur «réarmement» et leurs discours militaristes. Une référence au massacre commis par la police à Rio de Janeiro la semaine dernière a aussi été mise en avant : n’oublions pas que dans de nombreux pays, la guerre est menée à l’intérieur par les forces de l’ordre contre les populations pauvres et non blanches. Une police déjà équipée comme une armée.

Un enjeu relie ces deux thèmes, une évidence : le temps nous est compté. L’humanité a le choix entre la révolution et la barbarie, le soulèvement ou la guerre. Et la Gen Z, pressée d’en découdre avec les pouvoirs en place, semble l’avoir bien compris.