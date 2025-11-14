Maudite soit la guerre : retour sur les actions du 11 novembre dans toute la France

Dans le vacarme assourdissant de la propagande de guerre, les voix antimilitaristes sont encore peu audibles. On entend parler tous les jours de «réarmement», de «conflit de haute intensité» dans un futur proche et de budget militaire, mais aucune parole critique n’est invitée dans les médias de masse. Pourtant, un mouvement anti-guerre existe et, mieux, il se structure et monte en puissance. Le 11 novembre, jour de commémoration de la boucherie de 14-18, plusieurs initiatives ont eu lieu en France, reprenant le mot d’ordre «Maudite soit la guerre». En voici un aperçu.

Saint-Nazaire

À proximité de la cérémonie officielle, celle avec des drapeaux tricolores, des militaires et des élus, le collectif «Bloquons tout» de la ville portuaire a organisé une manifestation contre le militarisme. Maintenu·es à distance par les forces de l’ordre, les manifestant·es ont donné de la voix et brandi des banderoles contre la guerre et pour la santé. On pouvait y lire « Nos impôts, c’est pas pour la guerre, c’est pour l’école et l’hôpital » et le slogan : « Maudite soit la guerre ! » Une personne a rappelé à Ouest-France : «Comme l’écrivait Paul Valéry, on soutient que ‘la guerre est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui se connaissent mais ne se massacrent pas’».

La Roche sur Yon

En Vendée, différentes organisations libertaires ont organisé une rencontre antimilitariste, qui s’est conclue par une manifestation dans la ville le 11 novembre. L’une des revendications était de réhabiliter les soldats français fusillés pour l’exemple par leurs supérieurs. L’armée française est celle qui a tué le plus de soldats de ses propres rangs pour désobéissance. Plusieurs banderoles et pancartes ont été déployées devant le monument aux morts de la ville.

Reims

Dans cette ville qui a été ravagée par la guerre de 14-18, le député Insoumis Antony Smith a posé un geste fort et symbolique : amener lors de la cérémonie officielle une couronne de fleur avec la mention «Maudite soit la guerre». Le maire, accompagné d’un huissier, a fait arracher le ruban de la couronne fleurie, et a tenté d’exclure l’élu de la France Insoumise de la cérémonie !

Nous sommes rendus tellement loin dans la fascisation et le retour du militarisme que maudire la guerre est interdit. La mairie se défend en affirmant qu’il s’agissait d’une «entorse aux usages en la matière», ce qui est faux. Il y a même plusieurs monuments aux morts avec cette formule anti-guerre en France. La honte.

Caen

En marge des cérémonies, les cheminots de Sud Rail ont eux aussi déposé une couronne de fleurs avec le slogan «Maudite soit la guerre», devant la gare SNCF.

Toujours en Normandie, à Équeurdreville près de Cherbourg en Cotentin

Un rassemblement antimilitariste a eu lieu devant le monument aux morts, qui est l’un des rares monuments construits après 14-18 à ne pas représenter de soldat ou de symboles nationalistes, mais à dénoncer la guerre.

Nantes

Une grande fresque d’une trentaine de mètres de long a été réalisée le long de la Loire, avec le mot d’ordre «Maudite soit la guerre».

Paris

Une soirée d’arpentage des textes antimilitaristes de la révolutionnaire allemande Rosa Luxembourg, initiée par la coalition Guerre à la guerre, a réuni plus de 100 personnes et suscité de passionnants échanges.

Montpellier

Une centaine de personnes se sont rassemblées devant la statue de Jean Jaurès pour dénoncer l’économie de guerre et le militarisme, et ont réclamé l’annulation des 200 millions d’euros accordés par la Région Occitanie à l’industrie de l’armement.

Lyon

34 personnes ont été arrêtées et verbalisées à proximité des commémorations du 11 novembre. Selon la presse, elles sont «soupçonnées d’être proches de la mouvance d’ultragauche et antimilitariste» et «projetaient d’organiser une manifestation sauvage pour perturber la commémoration».