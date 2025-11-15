Gilets Jaunes : 7 ans après, toujours là !

Ce samedi 15 novembre, dans plusieurs villes de France, le mouvement « Bloquons tout » a organisé des manifestations à l’occasion des 7 ans du soulèvement des Gilets Jaunes. 7 ans déjà ! 7 ans après l’espoir immense et la rage qui avait secoué le pays. 7 ans de répression, de reculs sociaux, d’autoritarisme toujours plus dur.
Aujourd’hui, la colère n’est contenue que par un état de quasi-dictature basée sur des interdictions de manifester, des arrestations par centaines et une propagande médiatique de plus en plus délirante. Mais personne ne règne indéfiniment par la force.
À Nantes, quelques centaines de personnes ont manifesté sous une pluie battante et malgré une forte présence policière. Une banderole «On est toujours là !» représentant un gilet jaune lançant un gâteau a été déployée devant la grue jaune, symbole de l’histoire ouvrière de la ville.
Les temps sont durs, mais les mauvais jours finiront.
