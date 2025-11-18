Anniversaire des Gilets Jaunes : retour sur une révolte murale

7 ans déjà ! Le soulèvement des Gilets jaunes paraît à la fois si proche et si loin. Macron venait d’arriver au pouvoir et défendait son protégé Alexandre Benalla en criant «qu’ils viennent me chercher». Il n’y avait pas encore eu d’état d’urgence sanitaire, pas de 49.3, pas de réforme des retraites, pas de dissolutions ni de gouvernement imposé en dépit des résultats électoraux. Pas de discours militariste, de réarmement ni d’état de guerre permanent. Le président banquier venait de s’installer à l’Élysée, et la grande vague populaire a bien failli l’emporter.

Les dominants ont tremblé pendant plusieurs semaines. Les beaux quartiers où ils se pensaient à l’abri ont été assiégés, la police a été débordée. Le régime n’a tenu que grâce à une répression extrême et une propagande médiatique à la manière d’un rouleau compresseur. Elles sont désormais devenus la norme. Depuis ce joli mois de novembre 2018, rien n’a changé, sauf pour le pire. Les riches sont plus riches, les pauvres plus nombreux, le pouvoir plus radicalisé, la police plus violente, les médias plus pourris et les fins de mois plus difficiles.

Ce que nous pouvons retenir du mouvement des Gilets jaunes, en plus de sa puissance inégalée, c’est son immense créativité : dans les slogans, à travers les modes d’action, avec les dessins décorant les gilets, mais aussi sur les murs.

Pendant et après le soulèvement, des artistes ont réalisé des dizaines de fresques honorant les héros du mouvement, comme le boxeur Christophe Dettinger, mais aussi les anonymes sur barricades. Ils ont rendu hommage aux mutilé·es et tué·es par la répression comme Zineb Redouane, ont retranscrit sur les murs l’ambiance de cette époque.

Pour célébrer les 7 ans du mouvement, voici donc une sélection de peintures murales à la gloire des Gilets jaunes.