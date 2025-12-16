Depuis 2001, les guerres des USA ont causé la mort de 4,5 millions de personnes

Pourtant, personne en France n’appelle à la guerre contre cet Empire

Le saviez-vous ? Les USA existent depuis 250 ans, et n’ont jamais connu la paix. Durant toute son existence, avec quelques exceptions de courte durée, cet Empire a toujours été en guerre intérieure ou extérieure, menant des attaques militaires à l’autre bout du monde comme sur son propre sol en permanence. C’est aussi le seul pays du monde à avoir utilisé l’arme atomique contre une population civile.

Mais intéressons-nous à la période récente, la séquence qui a commencé en 2001 avec les attentats de New York. Durant ce laps de temps, les USA ont mené plusieurs guerres qui ont coûté la vie à 4,5 millions de personnes.

Comment arrive-t-on à ce chiffre ? C’est le travail de l’Université Brown, située à Rhodes Island, aux USA. Cet établissement a mis en place le «Cost of War Project» – le «projet sur le coût de la guerre» – dont l’objectif est de «fournir un compte rendu aussi complet que possible des coûts humains, économiques, politiques et environnementaux du militarisme américain». Intéressant. Le site internet de ce projet est une mine de chiffres et de données sourcées.

C’est donc cette équipe universitaire qui a publié un rapport en 2023, évaluant à 4,5 millions le nombre de décès des suites des guerres lancées par les États-Unis depuis les attentats du 11 septembre. En deux décennies, l’Empire étasunien est intervenu militairement en Afghanistan, en Irak, en Libye, en Somalie, en Syrie, des parties du Pakistan ont été touchées par les retombées de la guerre en Afghanistan, ses armes sont utilisées au Yemen et ailleurs…

Ce chiffre comprend les morts directes, celles causées par les bombardements, les tirs et les combats, mais aussi les décès indirects, ceux causés par la perturbation de l’agriculture, des soins de santé, des transports et de toute l’économie à cause des guerres. Le «Cost of War project» estime le nombre total de morts directes des guerres étasuniennes à plus de 900.000. Sachant que la revue scientifique The Lancet évaluait à 600.000 le nombre de morts uniquement dans la guerre en Irak.

Le reste des victimes sont des décès indirects, causés par l’effondrement économique, la perte des moyens de subsistance et l’insécurité alimentaire, la destruction des services publics et des infrastructures de soin – les USA ont par exemple anéanti le système de santé irakien, qui était performant avant la guerre – la contamination de l’environnement, l’impact de la violence… En Irak, l’armée des USA a appliqué la doctrine «choc et effroi» – Shock and Awe – qui consiste à écraser l’ennemi sous une puissance de feu absolue et une force spectaculaire le plus vite possible, pour annihiler sa volonté de combattre. Désormais, c’est cette logique qui prévaut dans tous les conflits asymétriques.

Les guerres étasuniennes ont aussi provoqué, selon cette même étude, le déplacement de 38 millions de personnes, la majorité d’entre elles étant des enfants. Les décès de soldats et d’entrepreneurs étasuniens, notamment les morts ultérieures dues à des cancers, des suicides et d’autres conséquences des guerres, ne sont pas pris en compte.

Le bilan humain de l’impérialisme US est déjà colossal au XXIème siècle. Et ce rapport a été rendu début 2023. Depuis, le pays a mené diverses offensives en Iran ou au Venezuela, et prépare des affrontements militaires de très grande ampleur. Il a aussi armé le génocide commis par Israël en Palestine, envoyant les missiles les plus puissants et les équipements de pointe qui ont rasé Gaza. Les USA ont aussi bafoué et réprimé l’ONU, s’exonérant ouvertement de toute règle de droit international.

Enfin, les USA consacrent près de 1000 milliards de dollars par an pour leur armée, un montant qui représente 3 fois celui dépensé par la Chine et 7 fois celui de la Russie. Loin devant Poutine donc. Mais Donald Trump vient à nouveau d’augmenter ce montant de 150 milliards de dollars, au détriment des dépenses sociales.

Si l’on se fie à ces divers chiffres, l’impérialisme étasunien est la force la plus violente et la plus sanglante de la planète. Et il est dirigé par un fasciste qui menace désormais la terre entière.

Pourtant, vous n’entendrez pas d’éditorialiste appeler à la guerre totale contre Donald Trump. Le chef de l’armée française ne dira pas qu’il faut «accepter de perdre ses enfants» dans une bataille contre les USA. Il n’y aura pas non plus d’embargo ou de sanction internationale, ni de boycott des films et entreprises étasuniennes. Les autorités françaises ne vont pas stopper leur collaboration militaire avec l’armée US. Nous n’enverrons pas d’armement lourd pour affronter ce pays, et ses dirigeants ne sont pas poursuivis pour les crimes contre l’humanité dont ils sont responsables.

Puisque la guerre et l’escalade militaire au nom du «bien» et du «droit» sont dans tous les discours, alors faisons-le entièrement, soyons cohérents : pourquoi les USA bénéficient-ils d’un tel traitement de faveur, y compris à gauche ?