L’antifasciste Gino de nouveau arrêté à Paris

L’acharnement continue contre notre camarade Rexhino dit «Gino» Abazaj. Nous venons d’apprendre son arrestation et son placement sous le régime de la réclusion judiciaire, une nouvelle fois dans le cadre de «l’affaire de Budapest». Il est actuellement en cellule dans les locaux de la sous direction anti-terroriste, à Levallois-Perret. Il sera présenté demain à un juge de la cour d’appel de Paris, qui statuera de son sort.

Gino risque actuellement d’être renvoyé en prison, voir pire, d’être extradé vers la Hongrie, alors que la cours d’appel avait statué contre l’application du mandat d’arrêt européen en mars dernier, et qu’il avait été libéré sans condition, reconnaissant ainsi le caractère autoritaire et illibéral de la justice hongroise.

Nous appelons toutes les forces progressistes, politiques, syndicales et associatives à diffuser le plus largement possible cette information et à nous rejoindre demain matin, mercredi 17 décembre, devant la cour d’appel de Paris à partir de 9h, pour exiger la libération immédiate de Gino et la fin de cet acharnement judiciaire. Soyons nombreux et nombreuses à dénoncer la complicité du parquet avec le gouvernement d’extrême droite hongrois !

Liberté pour Gino ! Liberté pour tous les antifascistes !

RDV demain 13h devant la cour d’appel de Paris (métro cité ligne 4).