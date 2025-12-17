Graffiti de soutien aux luttes paysannes : «Mort aux vaches ?»

La colère agricole se répand, contre les abattages de troupeaux entiers décidés par les autorités en cas de découverte d’une seule vache malade, mais aussi pour dénoncer le mal être paysan, profond et durable.

Pour toute réponse, le gouvernement envoie des policiers armés et prend des mesures de dérégulation, qui bénéficient aux grands propriétaires mais pénalisent encore plus les petits exploitants.

Le 16 décembre, un blocage enflammé a été mis en place près du péage de Pau centre, dans le sud-Ouest de la France.

Pour exprimer son soutien, un artiste talentueux a peint sous un pont à proximité des flammes, un bovin demandant aux automobilistes «mort aux vaches» ?