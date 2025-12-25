Le Père Noël lutte pour la Palestine

Presque chaque année, autour du 25 décembre, le père Noël apparaît à Gaza et en Cisjordanie et se bat contre la colonisation et l’apartheid. Quelques exemples :

En 2014, des palestiniens déguisés en père Noël manifestent près de Bethléem, la ville de naissance du Christ située en Palestine au sud de Jérusalem, avec des pancartes «nous voulons Noël sans occupation». Des affrontements éclatent devant un check-point israélien, plusieurs pères Noël sont blessés.

En 2015, le Père Noël apparaît à Gaza avec un gros sac rouge, au milieu des ruines causées par des bombardements terribles survenus quelques mois plus tôt. «Noël est de retour, de toute façon» déclare triomphalement le Père Noël sur les restes de maisons démolies, et sonne avec une clochette pour saluer les enfants.

En 2017, près de Ramallah en Cisjordanie (Palestine occupée), des palestiniens en tenues de Père Noël brûlent la photo de Donald Trump après que les États-Unis aient reconnu Jérusalem comme capitale d’Israël, et affrontent les forces d’occupation.

En 2018, des chrétiens palestiniens déguisés en Père Noël se voient interdire par Israël d’entrer à Jérusalem alors qu’ils souhaitent fêter la naissance de Jésus. Dans l’État d’apartheid, les palestiniens, qu’ils soient musulmans ou chrétiens, ne peuvent pas entrer à Jérusalem sans autorisation spéciale des autorités israéliennes. Certains portent des banderoles : «Nous voulons une Palestine libre pour Noël» et «Nous voulons une Palestine sans colonies».

En 2019, des enfants palestiniens déguisés en Père Noël grimpent le mur de démarcation israélien lors d’une manifestation près de Bethléem, en Cisjordanie occupée.

Noël 2023, la violence coloniale atteint son point culminant. À Gaza comme en Cisjordanie, le peuple palestinien est massacré par une armée infiniment plus puissante. Les églises de Gaza ont été bombardées et des fidèles de la petite communauté chrétienne de l’enclave tués au sein même des lieux de culte. Ce Noël a un goût de sang sur la terre Sainte des monothéismes, baignée de sang.

En 2025, la communauté chrétienne palestinienne s’apprête à fêter Noël pour la première fois depuis deux ans. Mais le 21 décembre, à Haïfa, la police israélienne a interpellé un Palestinien déguisé en père Noël, prétextant un «trouble à l’ordre public». Cette répression a interrompu une célébration de Noël, selon une organisation locale de défense des droits. Des vidéos montrent cet homme vêtu en père Noël traîné par des policiers, et l’arrêt d’une danse traditionnelle de dabké. Plusieurs personnes ont été frappées.

Dans la bande de Gaza, la petite minorité chrétienne est passée de 1017 personnes à 550 après plus de deux années de génocide et la destruction des rares lieux chrétiens. À Bethléem, la communauté vit dans la peur et est menacée par des agressions régulières de la part de colons d’extrême droite ou de l’armée.

Nous pensons aujourd’hui à tous les enfants qui passent la fête de la nativité sous les bombes, avec la faim et la peur au ventre.