2026 : Rejoignez le soulèvement contre la guerre

L’année 2025 a été marquée par une accélération militariste, mais aussi par un renouveau des mobilisations contre la guerre dans toute l’Europe.
En France, la coalition Guerre à la guerre monte en puissance, et répond à l’urgence de désarmer le militarisme. Elle rayonne désormais dans tout le pays, tisse des liens et prépare de nombreuses actions.
Rejoignez-la, faites un don, diffusez ses mots d’ordres. Il y a urgence : les nuages de la guerre sont chaque jour plus sombres et menaçants.
AIDEZ CONTRE ATTAQUE
