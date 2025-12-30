2026 : Rejoignez le soulèvement contre la guerre

L’année 2025 a été marquée par une accélération militariste, mais aussi par un renouveau des mobilisations contre la guerre dans toute l’Europe.

En France, la coalition Guerre à la guerre monte en puissance, et répond à l’urgence de désarmer le militarisme. Elle rayonne désormais dans tout le pays, tisse des liens et prépare de nombreuses actions.

Rejoignez-la, faites un don, diffusez ses mots d’ordres. Il y a urgence : les nuages de la guerre sont chaque jour plus sombres et menaçants.