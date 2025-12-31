2025 : Une année de Contre Attaque en quelques chiffres

L’année s’achève. Elle a été tumultueuse : déprimante et sombre souvent, mais aussi enthousiasmante, révoltée, créative. Voici le bilan de ces 12 derniers mois de Contre Attaque en quelques chiffres.

10.000

Le nombre d’article publiés par Contre Attaque depuis sa création a dépassé la dizaine de milliers il y a quelques jours. Depuis 2012, notre média autonome propose gratuitement des analyses, infos et récits qui donnent la parole aux voix que l’on entend pas, font vivre les résistances et documentent les luttes.

1036

Le nombre d’articles que nous avons publiés en 2025. Une moyenne de presque trois par jour : toujours sur la brèche, pour offrir un contre-discours ancré dans l’actualité.

292.000

Le nombre de personnes qui nous suivent sur Instagram, dépassant désormais de peu notre page Facebook où sévissait notre média à l’origine. En cumulant tous nos réseaux sociaux, vous êtes près de 800.000 à nous suivre.

1673

Le nombre de personnes ayant fait un don à Contre Attaque, pour un total de 32.653 euros qui nous permettent de faire vivre le média, de financer nos créations et nos publications, d’organiser des événements…

14

Les fresques apparues sur les murs de Nantes grâce à la créativité de Contre Attaque et de ses soutiens. La bataille contre-culturelle ne se joue pas que sur Internet, elle sait aussi se montrer dans la rue.

14

Événements publics organisés par ou avec Contre Attaque. Plus d’une rencontre chaque mois pour commenter l’actualité, s’organiser, échanger des savoirs, penser la situation, débattre… Des milliers de personnes rencontrées !

778

Le nombre de personnes qui se sont abonnées à notre newsletter depuis son apparition au mois d’octobre. Faites de même, pour sortir de la dépendances aux seigneurs de la tech.

1.350.000

Le nombre de visites de notre site internet en 2025. N’utilisant pas de cookies traçant les visites, le nombre de visiteurs « invisibles » est d’environ un tiers. On peut donc estimer à la louche deux millions de visites cette année.

Des dizaines de millions

De visionnages et de lectures de nos publications sur les réseaux sociaux. À titre d’illustration, Meta comptabilise 86 millions de «vues» sur notre compte Instagram ces six derniers mois, et 76 millions sur Facebook. Notre page Instagram touche ainsi plus de 3 millions de comptes chaque semaine.

63.000

Le nombre de stickers vendus sur notre boutique, presque à prix coûtant pour que nos lecteurs et lectrices puissent redécorer leurs rues et leurs frigos.

0

Le nombre de plaintes reçues dans nos boîtes aux lettres, malgré les menaces récurrentes du pouvoir ou de l’extrême droite, et dont le point culminant fut l’annonce de notre dissolution par Gérald Darmanin en 2022. Cette année, plusieurs attaques massives de comptes pro-Israël ont tenté d’invisibiliser ou de faire fermer nos pages, sans succès. Gros cheh.

0 encore

Le nombre de milliardaires d’extrême droite qui nous financent pour faire monter le fascisme. Stérin, Bolloré et les autres peuvent bien crever, nous on veut une vie riche, pas une vie de riche.

Incalculable

La force que vous nous donnez pour tenir, continuer à informer et à proposer des analyses pour faire la guerre au pouvoir. La bataille culturelle est loin d’être gagnée, mais si on s’arrête elle sera perdue, alors continuez à soutenir vos médias indépendants préférés !