Dans une réalité parallèle

Samedi 3 janvier 2026, 6 heures du matin, dépêche de l’AFP :

«Dans la périphérie de Tel Aviv, des forces spéciales internationales sont descendues en hélicoptère au-dessus d’une villa de luxe, et ont embarqué Benjamin Netanyahou. Le génocidaire a été exhibé devant le monde entier menotté et le visage masqué. Cette opération, menée conjointement par plusieurs dizaines de pays, vise à faire appliquer le mandat d’arrêt émis par la Cour Pénale Internationale pour «crimes contre l’humanité» à l’égard du Premier ministre israélien. Ce dernier a été transféré à la Haye, avec ses ministres, afin d’être jugé pour les centaines de milliers de victimes qu’il a fait tuer, torturer, disparaître. Il est mis en examen pour avoir organisé l’extermination du peuple de Gaza, provoqué une famine délibéré, mis à mort plusieurs dizaines de milliers d’enfants, organisé une torture de masse dans les prisons, annexé illégalement des territoires, bombardé tous les pays voisins…

Les avoirs bancaires de tous les membres du gouvernement israélien et de ses soutiens financiers ont été saisis, et seront utilisés pour secourir le peuple palestinien en urgence.

D’autres arrestations sont en cours contre les complices du génocide : dans les locaux des firmes Thalès, Lokheed Martin, Elbit, Safran et autres marchands d’armes, les PDG qui se sont enrichis grâce aux crimes de guerre sont embarqués. Des forces spéciales arrivent actuellement à la maison Blanche, à l’Élysée et au Reichstag, pour appréhender les chefs d’État qui ont activement armé et soutenu en toute connaissance de cause les crimes contre l’humanité parmi les plus épouvantables de ce début de siècle. L’ONU salue cette opération, qui acte enfin le respect du droit international…»

Non. Dans la réalité, la justice n’existe pas, le fort écrase le faible. Une internationale de mafieux fascistes fait la loi, renverse qui elle veut, pille où elle veut, commet des génocides et personne ne l’arrête. Ni l’ONU, ni la CPI, ni de prétendues «démocraties libérales» tétanisées ou complices. Seul un soulèvement des peuples et un désarmement des machines de guerre pourra éviter leur futur de feu et de sang.