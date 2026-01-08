Le début d’une campagne populaire contre les USA ?

Dans les rues de Paris ces derniers jours, un drapeau des USA a été brûlé sous les acclamations Place de la République et des graffitis contre Trump fleurissent.

Alors que l’hostilité à l’impérialisme Étasunien était très largement partagée en France pendant des décennies, notamment quand le Parti Communiste était un mouvement de masse, le triomphe du néolibéralisme ces 20 dernières années, et surtout l’arrivée au pouvoir de politiciens directement formés outre-Atlantique, travaillant parfois même pour des entreprises et cabinets de conseils basés aux USA, a constitué un grave recul.

Les USA n’ont jamais cessé leurs crimes de guerre ni calmé leur soif d’hégémonie. Mais à présent, c’est un régime néofasciste qui s’est installé et se renforce chaque jour dans la première puissance mondiale. À l’image des totalitarismes des années 1930, Trump affiche un expansionnisme décomplexé et multiplie les menaces d’annexions, il a élaboré une nouvelle doctrine impériale détaillée dans un document paru le 5 décembre dernier, il augmente massivement les budgets militaires de son armée qui est déjà, de loin, la plus puissante et présente dans le monde, il instaure un régime dictatorial et meurtrier contre sa propre population, il organise des coups d’État et proclame que « rien ne pourra l’arrêter »… Tous les voyants sont au rouge.

Un grand mouvement de boycott culturel et économique des USA et de ses relais, afin d’isoler ce pays de la scène internationale, peut-il émerger actuellement en Europe, depuis les mouvements populaires, comme cela a été le cas pour Israël ? Ce serait salutaire.