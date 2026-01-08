Elle s’appelait Renee Nicole Good

La femme tuée par la police anti-immigration ICE à Minneapolis le 7 janvier s’appelait Renee Nicole Good. Elle avait 37 ans, elle était la mère d’un petit garçon de 6 ans, dont le papa était décédé en 2023. Dans la portière de sa voiture maculée de sang se trouvaient des peluches pour son fils. Il est désormais orphelin.

Renee Nicole Good était poétesse, elle avait remporté un prix de poésie universitaire. Le 7 janvier 2026, elle se trouvait sur le chemin de la police anti-immigration. Un agent lui a tiré trois balles dans la tête alors qu’elle repartait dans son véhicule. Elle a été abattue sans sommation, devant sa compagne. Les forces de l’ordre ont ensuite encerclé la scène de crime pour éloigner les témoins, et ont refusé de laisser un médecin présent sur les lieux lui porter secours. Une vidéo montre cet homme, qui s’est identifié comme docteur et suppliait d’aller vérifier l’état de la victime. La réponse de l’ICE a été simple : «I don’t care», «Je m’en fiche». La vie de Renee Nicole Good était sacrifiable. Un quart d’heure plus tard, une ambulance est arrivée et a été bloquée elle aussi. L’ICE a empêché toute aide extérieure pendant que Renee Good agonisait.

L’ICE est une milice fasciste. Il s’agit de l’agence fédérale la mieux financée de l’histoire des États-Unis, depuis que Donald Trump a débloqué des milliards pour la renforcer. Elle emploie environ 20.000 personnes, réparties dans près de 400 bureaux aux États-Unis, et recrute à tour de bras pour mener des raids racistes. L’agence comprend également plusieurs «divisions de soutien» composées de «partenaires» qui viennent aider les agents de police. C’est-à-dire des volontaires, des miliciens, qui rejoignent l’ICE par engagement d’extrême droite. L’été dernier, le Pentagone encourageait ses employés à rejoindre la campagne d’expulsions massives de Donald Trump, en se portant volontaire dans les centres d’enfermement pour migrants. Sur les réseaux sociaux, l’ICE publie des clips de recrutement montrant des arrestations brutales d’immigrés sur fond de musique entraînante, ou des photos de personnes enchaînées et emmenées vers un avion.

À Minneapolis, l’ICE menait une opération baptisée «métro surge». Le 15 décembre, une vidéo prise dans cette ville montrait une femme traînée au sol par un agent de l’ICE jusqu’à un véhicule de police, alors qu’un agent sortait son arme et braquait les témoins. Des milliers d’exilés ont été raflés et enfermés dans cette ville. «Ils arrêtent des gens dans la rue. Ils arrêtent n’importe qui. Ils attrapent tous ceux qui n’ont pas l’air blancs» expliquait un commerçant, Daniel Hernandez, à la chaine CBS en décembre. Il racontait que des personnes non blanches n’osaient plus sortir de chez elles à cause des raids, et que son magasin était vide.

En 2025, l’ICE a commencé à utiliser une application utilisant la reconnaissance faciale pour identifier plus facilement les «cibles» à arrêter dans la rue. Au sein des nombreuses prisons et centres de rétention de cette sinistre police, des centaines de plaintes pour abus sexuels et même pour des stérilisations forcées ont été déposées. Des enfants y sont enfermés et séparés de leurs familles, des dizaines de milliers de personnes y sont enfermées en continu.

C’était ce contre quoi Renee Nicole Good s’était levée : un système policier autoritaire et raciste. Elle en est morte. N’oublions pas son nom.