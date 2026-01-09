Le périphérique parisien envahi par des tracteurs

«Maudite soit la guerre économique et sanitaire»

Coup d’éclat paysan ce vendredi 9 janvier au matin à Paris. À l’aube, des tracteurs accompagnés par une centaines de personnes ont envahi le périphérique et mènent une opération escargot aux alentours de la porte de Montreuil.

L’action est menée par la Confédération Paysanne et les Soulèvements de la Terre, avec le soutien du collectif Cancer Colère, qui regroupe des victimes des pesticides et qui a courageusement désarmé plusieurs firmes d’engrais chimiques.

En tête de ce cortège routier, une banderole proclame : «Maudite soit la guerre économique et sanitaire».

C’est une convergence des luttes en acte : contre le traité néolibéral du Mercosur, qui met en concurrence des agriculteurs du monde entier et va appauvrir les travailleurs de la terre. Contre l’abattage total des troupeaux de bovins dans le cadre de l’épidémie de Dermatose nodulaire contagieuse. Contre l’agro-industrie qui empoisonne la terre, l’eau et les êtres vivants avec l’usage massif de pesticides, pour le profit de quelques uns.

Une autre agriculture est possible et vitale, vive les luttes paysannes et écologistes.