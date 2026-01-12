«De pire empire» : une grande fresque contre l’impérialisme des USA à Nantes

Vu dans la rue

Une véritable claque visuelle qui fait réagir les passant·es a été réalisée sur un grand mur de Nantes ces derniers jours. Un pamphlet graphique contre l’impérialisme, le capitalisme et la guerre.

Après l’attaque du Venezuela et les menaces contre toute l’Amérique latine, le régime néofasciste de Trump tue ses opposant·es, à l’image de la regrettée Renee Good, et menace le monde entier. Les USA se comportent comme une bande mafieuse qui pille les ressources et terrorise le monde, tout en serrant l’étau de l’autoritarisme sur sa propre population.

Quatre artistes unis sous la bannière du collectif Black Lines ont voulu réagir à coup de peinture. Les contre-pouvoirs sont dans la rue.

Graffeurs : Le Chant du Cygne, Korsé, Djalouz, Antiproduct

