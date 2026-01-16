17 et 18 janvier 2026 : Fête du bocage sans aéroport et hommages aux luttes

Contre Attaque tiendra une table tout le week-end et animera une rétrospective sur l’année 2016 dimanche après-midi

Cette année c’est le 8ème anniversaire de l’abandon du projet d’aéroport. Ce sont aussi les 10 ans de l’année 2016, 12 mois pendant lesquels le mouvement se lance dans une suite de mobilisations massives pour conjurer le retour des expulsions : de l’occupation du pont de Cheviré en tracteur aux 70.000 personnes sur les 4 voies qui bordent la ZAD, de la manif des bâtons aux week-ends d’entraînement à la résistance dans le bocage. Tout cela pendant que le pays s’embrase contre la loi travail, part en cortège de tête et que les rues de Nantes n’ont plus de vitrines de banque mais des foules de chasubles et K-ways tellement plus chauds que les lacrymos.

10 ans plus tard, retrouvons-nous tout le week-end à Notre-Dame-des-Landes pour fêter les victoires passées et imaginer les victoires futures. Contre Attaque sera de la partie, avec une table tout le week-end et une présentation dimanche après-midi.

Samedi 17 janvier

10h – fin de montage et chantier plantation

15h30 – Discussion avec des militant·es en exil sur la révolte de cet automne au Maroc

17h47 et précisément au coucher du soleil – Rituel, dans un espace-temps encore indéterminé

Soupes, en-cas ET toasts

Concours de gâteaux pirates et GenZ

Concerts et danses

Dimanche 18 janvier

10h – Brunch et Blind test

12h – Départ en balade et en fanfare pour des nouvelles de de la ZAD

15h – Cortèges de tête, pont et bâtons – Crêpes et rétrospective sur les mouvements qui ont marqué 2016 sur Nantes et sur la ZAD, animé par Contre Attaque

17h – Apéro-concert explosif

Expositions

Appel et programme complet ici