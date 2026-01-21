Le 29ème 49.3 depuis 2022, avec le soutien du PS

Ce mardi 20 janvier, le Premier Ministre illégitime Lecornu vient de dégainer le 49.3 pour imposer sans le vote des députés son budget d’austérité. C’est la 29ème fois que cette procédure autoritaire unique en Europe est utilisée depuis la réélection de Macron en 2022. En réalité, le Parlement n’a plus aucun pouvoir en France : tout est directement décidé par un Président qui n’a ni mandat, ni majorité, ni légitimité. La France est déjà factuellement un régime despotique. Macron a été battu trois fois dans les urnes et a déjà usé 5 Premiers Ministres en trois ans.

C’est donc un plan d’austérité violent et impopulaire qui va s’appliquer en 2026 : 4000 postes d’enseignants en moins, 2 milliards de cadeaux aux plus riches, suppression de 40.000 emplois jeunes en service civique, 20 milliards de coupes dans le budget de l’État dont une partie dans la Santé, augmentation du budget militaire et policier…

Ce n’est pas tout : dans les prochains jours, Lecornu va utiliser deux autres 49.3 : aujourd’hui, il s’agissait de faire passer la partie sur les recettes de la loi de finance, mais il repassera en force sur la partie du budget et enfin une troisième fois sur le texte global après un passage au Sénat. Les macronistes auront donc utilisé 31 fois cette mesure en moins de 4 ans, un record absolu dans l’histoire de France. Et le pire, c’est que cette méthode est devenue tellement banale que tout le monde s’en fout, alors que nous vivons une brutalisation extrême de la situation politique. Nous nous sommes habitués à ce qu’un chef d’État gouverne seul, sans contre-pouvoir ni vote.

Pourtant, souvenez-vous, Sébastien Lecornu avait organisé un petit spectacle ridicule à la rentrée, en démissionnant avant de revenir à son poste deux jours plus tard, mais en promettant qu’il allait «changer de méthode». Avec lui, juré craché, il n’y aurait jamais de 49.3, et le dernier mot reviendrait aux députés. C’est ce qui avait permis au PS de dire qu’il se rangeait derrière le gouvernement car le Premier ministre allait tenir compte du Parlement.

Le 16 octobre, 271 députés votaient pour la motion de censure déposée par LFI contre le gouvernement Lecornu, il ne manquait que 18 voix pour renverser le Premier ministre. Lecornu n’avait été sauvé que par la quasi-totalité des députés du Parti Socialistes qui lui avaient apporté leur soutien. Après ce coup de théâtre, interrogé par des journalistes, Olivier Faure avait lancé avec dédain : «Arrêtez avec l’histoire du Nouveau Front Populaire !» Lui et ses congénères doivent pourtant leurs postes de députés à des électeurs qui ont voté pour un programme de rupture avec Macron. Ne jamais respecter le mandat des électeurs est tellement banal dans ce parti que cette simple question irritait le chef du PS. Mais Olivier Faure tentait de garder la face, en affirmant que le 49.3 serait une «ligne rouge» et que le gouvernement allait valider la taxe Zucman sur les grandes fortunes.

Après avoir obtenu le soutien des socialistes, Lecornu s’est empressé de les humilier, une nouvelle fois, en jetant toutes leurs propositions rose pâle à la poubelle. Il les humilie à nouveau ce 20 janvier. Olivier Faure vient pourtant de déclarer : «Je plaide qu’on ne censure pas». Le gouvernement Lecornu, soutenu jusqu’au bout par le PS, va donc rester au pouvoir et poursuivre le coup d’État légal en cours depuis la dissolution en 2024.

Et le 49.3 populaire se fait toujours attendre.