Petite discussion entre amis

Vous aussi, vous voulez trouver un argumentaire pour voler un territoire et piller ses ressources ? Et pourquoi pas procéder à un nettoyage ethnique en toute impunité ?

Faites appel à Bibi les bons conseils. Des solutions pour un colonialisme « propre ».

Promo du moment : avec le code NIQUELEDROITINTERNATIONAL, pour un conseil acheté, le deuxième est offert.