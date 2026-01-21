Petite discussion entre amis

Vous aussi, vous voulez trouver un argumentaire pour voler un territoire et piller ses ressources ? Et pourquoi pas procéder à un nettoyage ethnique en toute impunité ?
Faites appel à Bibi les bons conseils. Des solutions pour un colonialisme « propre ».
Promo du moment : avec le code NIQUELEDROITINTERNATIONAL, pour un conseil acheté, le deuxième est offert.
