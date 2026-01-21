Petite discussion entre amis

Humour
Netanyahou et Trump discutent de la technique pour coloniser le Groenland.

Vous aussi, vous voulez trouver un argumentaire pour voler un territoire et piller ses ressources ? Et pourquoi pas procéder à un nettoyage ethnique en toute impunité ?

Faites appel à Bibi les bons conseils. Des solutions pour un colonialisme « propre ».

Promo du moment : avec le code NIQUELEDROITINTERNATIONAL, pour un conseil acheté, le deuxième est offert.

