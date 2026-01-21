Vous êtes 300.000 à nous suivre sur Instagram

Et si vous faisiez un don à Contre Attaque pour la nouvelle année ?

Vous êtes toujours plus nombreux et nombreuses à nous lire. Nous venons de franchir la barre symbolique des 300.000 abonné·es sur Instagram, et des centaines de milliers d’autres sur les diverses plate-formes. La fréquentation ne cesse d’augmenter sur notre site. Nous venons d’ailleurs d’y publier notre 10.000ème article, et nous avons franchi le millier d’abonnements à notre newsletter ! Vous pouvez aller y consulter de nombreuses archives sur les mouvements sociaux des dix dernières années, de reportages, d’analyses, de dossier historiques, de vidéos…

En 2025, Contre Attaque a ainsi pu toucher des millions de personnes, sans aucune publicité, sans aucune subvention publique ou privée, sans mécène. Basé à Nantes, notre média ne bénéficie pas non plus des réseaux parisiens. Et bien évidemment, nous n’utilisons aucune IA pour produire nos articles et nos visuels plus rapidement, contrairement à d’autres. Ces contenus ne sont pas gratuits : ils sont à prix libre car c’est à vous, lecteurs et lectrices, de juger de leur valeur.

Depuis 2012, notre équipe travaille tous les jours et sans interruption pour animer ce média et nourrir les luttes en cours. Nous contribuons à une contre-attaque médiatique – face aux mensonges des puissants et aux discours réactionnaires – mais aussi politique – dans la rue et les fronts de lutte – et artistique – dans les imaginaires, par la création.

Cela nous expose aussi bien à la censure sur les réseaux sociaux qu’à la répression des autorités. Le point culminant ayant été l’annonce de dissolution il y a quatre ans par Gérald Darmanin, heureusement restée sans effet grâce à un impressionnant mouvement de solidarité.

Nous avons fixé des objectifs pour pérenniser notre média et en assurer le développement, afin de continuer à vous proposer toujours plus de contenus en accès libre. Mais cette information à un coût, et nous avons besoin de vous. Notre seul «actionnaire», ce sont nos lecteurs et nos lectrices. La survie de Contre Attaque dépend entièrement de vos dons.

Si chaque lecteur ou lectrices nous donnait ne serait-ce qu’un euro, nous pourrions développer un grand média indépendant capable de mener une riposte ambitieuse, multiplier les supports, les vidéos, les fresques, les revues imprimées… Et notre période en a cruellement besoin.

Pour un média à prix libre et réellement indépendant, soutenez Contre Attaque en 2026 !

Notre campagne de financement est à retrouver ici.