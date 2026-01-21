En Suisse, des milliers de personnes manifestent contre le Forum de Davos

Antifascisme, Europe, Manifestation

«No King», «Smash World Economic Forum» : il y avait foule à la lueur des fumigènes dans les rues de Zurich, grande ville Suisse, le 19 janvier. Une manifestation anticapitaliste et internationaliste a réuni des milliers de personnes pour dénoncer le forum de Davos.

Chaque début d’année, les grands patrons, milliardaires, banquiers et dirigeants politiques se réunissent en Suisse pour réseauter et échanger sur l’état du monde. En 2026, ce sont les guerres et les impérialismes sanglants qui sont à l’ordre du jour.

Le message martelé lors de la manifestation était que Trump n’était pas le bienvenu. La foule a particulièrement dénoncé les États-Unis. Un drapeau de la première puissance mondiale a été brulé, des bris de vitrine et tags ont ciblé des enseignes d’entreprises étasuniennes. Il y avait aussi de nombreux messages internationalistes, notamment en soutien au Rojava, qui subit actuellement une attaque de milices islamistes, avec la bénédiction des puissances occidentales.

Les forces de l’ordre ont réprimé le cortège, utilisant des canons à eau, des grenades lacrymogènes et des balles en caoutchouc. Quelques barricades ont été érigées et des feux d’artifices tirés.

Dans la montagne, au-dessus de Davos, d’immenses lettres lumineuses sont apparues pour dénoncer Trump : «No King».

