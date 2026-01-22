Caravane populaire pour défendre l’humanité : franchir les frontières et défendre le Rojava

La révolution du Rojava est menacée dans son existence même. Le président du nouveau régime djihadiste syrien, Jolani, veut que les Kurdes et les peuples du nord et de l’est de la Syrie abandonnent tout et ramènent le Rojava à sa situation d’avant 2011, lorsque les femmes étaient achetées et vendues, lorsque les massacres contre différentes religions et ethnies étaient la norme.

Aujourd’hui, le sort qui les attend pourrait être encore pire. Toutes les conquêtes de la révolution, toutes les conquêtes du mouvement des femmes, toutes les conquêtes des martyrs et les sacrifices de la société démocratique qui nous ont menés jusqu’ici doivent être protégés.

La révolution du Rojava est notre révolution à tous, la révolution du confédéralisme démocratique est la révolution de notre siècle. Pour tous ceux qui, dans le monde entier, sont confrontés à la violence de la Troisième Guerre mondiale, ce mouvement est une lueur d’espoir. Aujourd’hui, tous ceux qui prétendent lutter pour la liberté sont appelés à assumer leur responsabilité envers l’humanité.

Tout comme la résistance populaire de NO PASARAN ! s’est unie dans le passé, nous devons à nouveau rassembler le pouvoir du peuple pour dire non ! aux attaques contre les acquis démocratiques des peuples du Moyen-Orient.

Nous, personnes issues de toutes les organisations, de tous les âges et de tous les pays, appelons tout le monde – femmes, jeunes, internationalistes, journalistes, enseignants, médecins, révolutionnaires, associations internationales et humanitaires, toute personne souhaitant créer une vie libre dans toutes les régions du monde – à se joindre à nous dans un convoi vers les frontières du Rojava. Ces frontières mises en place par des régimes autoritaires sont en train d’être démantelées de tous côtés, alors que les gens affluent pour manifester leur solidarité avec tous les peuples du nord et de l’est de la Syrie.

Nous nous rendons maintenant à la frontière de Kobané, symbole historique de la résistance contre Daech, libérée en 2014 par des femmes et des hommes courageux, aujourd’hui encerclée et à nouveau menacée d’être envahie par des gangs islamistes fascistes.

Nous appelons tout le monde à se rassembler à l’entrée de sa ville et à rejoindre nos caravanes en direction du Kurdistan. Chacun prend l’initiative de rassembler des personnes dans sa région pour se joindre à l’effort ou le soutenir. Nous avons besoin du soutien de toutes les communautés, de tous les villages et de toutes les villes d’Europe. Cela implique d’organiser la logistique, la nourriture, le soutien médical, les voitures et les camions.

Il faut également s’engager auprès des communautés de votre région pour faire connaître la situation et passer à l’action. Assurez la couverture médiatique, organisez des manifestations et des conférences de presse dans les lieux que nous traversons pour nous rejoindre aux points de rendez-vous des convois. Nous devons faire connaître notre volonté à tout le monde. Cette initiative appartient à tous – nous devons utiliser tout notre pouvoir créatif et démocratique.

Nous nous sommes différentes individualités, groupes et organisations de diverses régions et il est essentiel d’unir nos forces pour planifier et coordonner notre caravane. Pour cela, si vous voulez rejoindre ou soutenir la caravane, vous pouvez nous contacter par Signal : @caravankobane.15, par téléphone : +49 1521 4782023 ou par mail : KobaneCaravan@proton.me.

Le trajet pour le moment :

➡️ ROUTE 1 – NORD-EST DE L’ALLEMAGNE

> HANNOVRE | 22. / 16h CONFÉRENCE DE PRESSE dans la soirée

> KASSEL | 23. / MATIN

> BERLIN (vers Leipzig)

> LEIPZIG | 23. / ARRÊT POUR LA NUIT

> MUNICH | 24. / APRÈS-MIDI

> VIENNE | 24. / SOIRÉE

➡️ ROUTE 2 – SUD-OUEST DE L’ALLEMAGNE

> COLOGNE / 22. (ANNONCE À LA PRESSE) (départ 23 matin)

> FRANCFORT ou DARMSTADT / MATIN / MIDI

> ZURICH / SOIRÉE

> VIENNE

➡️ ROUTE 3 – EUROPE DU SUD (FRANCE / ITALIE / GRÈCE)

> MARSEILLE

> TURIN

> MILAN

> PADOUE

> VIENNE

➡️ ROUTE 4 – EUROPE DE L’EST

> POLOGNE

> SLOVAQUIE

…

VIENNE

Puis ensemble vers KOBANE !

➡️ Contacte-nous pour rejoindre la caravane !

Signal @caravankobane.15

+49 1521 4782023

✉️ kobanecaravan@proton.me

Une carte sera bientôt partagée. Restez connectés !⁩

https://www.instagram.com/peoplescaravan

#peoplescaravan