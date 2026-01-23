Vendredi 30 janvier à Nantes : grande soirée antimilitariste

Présentation, débat, concert et repas collectif, à l’Auberge des Bains douches

Notez la date : vendredi 30 janvier, une grande soirée contre la guerre et le militarisme a lieu à Nantes. Ce sera à l’Auberge des Bains Douches, 20 rue Dupleix, à partir de 18h30. Nous vous invitons à un moment de discussion et de musique pour penser, échanger, résister à la course vers la guerre organisée par nos dirigeants.

Maudite soit la guerre

➡️ De 19H à 20H30, Pierre Douillard-Lefevre présentera son livre Maudite soit la guerre, un manuel antimilitariste. Cet ouvrage qui vient de paraître est une boîte à outils pour nourrir les mobilisations. L’auteur, qui lutte contre les violences d’État depuis des années, part d’un constat et d’une urgence : «Au moment où la guerre menace et que le militarisme fait son grand retour, prêt à engloutir le monde, l’antimilitarisme n’a jamais semblé aussi marginal».

Simple d’accès, truffé de références historiques, de chiffres et de réflexions, Maudite soit la guerre offre une série d’arguments efficaces pour contrer le discours qui s’impose partout, et qui nous fait croire que le réarmement serait indispensable et la guerre inévitable. En plus d’analyser les guerres contemporaines et la déshumanisation qui s’accroît sans cesse, à travers une série de chapitres thématiques, il propose des pistes pour résister.

Entracte jusqu’à 21H : bar et petite restauration

MAKE ANTIMILITARISM GREAT AGAIN

➡️ 21H-22H : concert de freejazz antimilitariste

« Refusez d’obéir,

Refusez de la faire,

N’allez pas à la guerre,

Refusez de partir.

S’il faut donner son sang,

Allez donner le vôtre,

Vous êtes bon apôtre

Monsieur le président. »

Le déserteur, Boris Vian 1954

Juillet 2025, plus de 70 ans après l’écriture du «déserteur», Emmanuel Macron appelle sans complexe la France au sacrifice ultime de soldats.

Novembre 2025, le chef d’état-major de l’armée française, réclame, quant à lui, d’accepter la perte de nos enfants. Tous les deux préparent le recrutement de chair à canon.

Dans ce contexte de propagande de guerre, «MAKE ANTIMILITARISM GREAT AGAIN» propose de participer à un discours opposé à la militarisation générale, en réhabilitant l’antimilitarisme, abandonné par les politiques, le monde culturel et les médias de masse depuis longtemps, tels que pouvaient l’exprimer les mots de Boris Vian.

Ce projet s’appuie sur des textes d’auteurs engagés, qui évoquent notamment le quotidien de soldats ou l’exil forcé de civils, et s’inspire de la tradition du jazz spirituel et révolutionnaire des

années 70, comme moyen d’expression politique (François Tusques, Colette Magny, Archie Shepp…)

Voix, Flute : Carine LOISEAU

Violon : Frederik BOULEY

Contrebasse : Mathieu DENAUD

Batterie : Jérôme QUERARD

Sur place : des tables d’information contre la guerre seront disponibles. Prévoyez du liquide.