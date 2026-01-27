Quatre nouvelles pour égayer (un peu) la semaine

Dans l’ambiance crépusculaire actuelle, les résistances, coups du destin et petites victoires existent. Quatre exemples ces derniers jours.

All corneilles are beautiful : aux États-Unis, un homme dresse des corneilles à arracher les casquettes MAGA des fans de Trump

Le vivant qui se défend ? Un homme prénommé Dave a publié sur le réseau thread le récit de son travail des derniers mois : entraîner des corneilles à s’attaquer aux casquettes MAGA. Ces casquettes rouges, vendues pour la modique somme de 30 euros, sont devenues le symbole de ralliement des fans de Donald Trump, un symbole honni à travers le monde entier.

«Je suis ravi d’avoir amené un sourire sur de nombreux visages. (…) Je veux que les gens combattent le fascisme par l’intelligence, l’absurdité et l’anticonformisme» a-t-il expliqué. Et en effet, l’image est belle. Les corneilles et corbeaux sont des animaux très intelligents, considérés comme les plus intelligents après les grands singes. Certainement bien plus que certains des fans de Trump. «Savons-nous s’ils ont déjà pris la casquette sur la tête de quelqu’un?», demandait un internaute «Rien n’est confirmé», a répondu «biz_dav». On l’espère en tout cas.

Zeus est antifasciste ? Au Brésil, la foudre s’abat sur des partisans du néofasciste Bolsonaro

À Brasilia, capitale du Brésil, ce dimanche 25 janvier, des milliers de manifestants venaient réclamer l’amnistie pour l’ancien chef d’État Jair Bolsonaro. Ce dernier a en effet été condamné à 27 ans de prison suite à sa tentative de coup d’État contre l’actuel président Lula. Mais la foudre a touché la manifestation, 89 personnes ont été blessées.

Bolsonaro, militaire nostalgique de la dictature qui a mis au pas le pays, a aggravé la pauvreté, accéléré la dévastation de l’Amazonie, durci la répression et provoqué la mort de nombreux brésiliens durant son mandat, en plus d’être un soutien aveugle de Trump et d’Israël. D’aucuns y verraient un signe du ciel, qui se met à neutraliser les fascistes. Les partisans de Bolsonaro, pétris de religion évangélique et grands superstitieux, qui considèrent leur militantisme comme une mission divine, risquent de mal dormir.

Fermeture de Bétarrham, l’établissement catholique où le personnel violait et frappait impunément des enfants, suite à la mobilisation des victimes

Depuis 1950, plus de 250 enfants avaient été victimes des mauvais traitements infligés par les figures d’autorité qui y régnaient en maîtres. Violences physiques, sexuelles, morales, les agresseurs bénéficiaient de la plus totale impunité, et ont été couverts par les plus hautes sphères de l’État, François Bayrou en tête.

Pour les anciens élèves, cette nouvelle est accueillie avec soulagement. La preuve que la mobilisation paye. Car sans le rapport de force imposé par les victimes, rien n’aurait jamais bougé, et les tortionnaires continueraient d’officier dans ce lugubre bâtiment. Saluons leur courage, et espérons que les nombreuses autres écoles et pensionnats privés mis en cause pour des faits pédocriminels subissent le même sort.

Le policier fasciste Gregory Bovino limogé après les énormes mobilisations contre l’ICE

Gregory Bovino, commandant de la police aux frontières des USA, aimait pavaner en manteau d’uniforme de la Wermacht au milieu de ses hommes armés, et envoyer des grenades lacrymogènes sur les manifestants. Ses mensonges répétés suite aux actions de l’ICE et son extrême brutalité ont fini par être désavoués. Le petit nazillon ne se pavanera plus.

Celui qui menait une chasse féroce aux étrangers à Minneapolis a en effet été limogé. Et ce n’est pas un geste humaniste du gouvernement Trump, mais une première victoire des mobilisations. Les centaines de milliers de personnes qui manifestent courageusement à Minneapolis et dans le reste des USA suite à l’assassinat de Renée Good et Alex Pretti ont eu raison de lui. Le discours officiel est qu’il retourne dans son ancienne fonction, et qu’il sera bientôt à la retraite. Devenu gênant, il a bien été viré.

Les bonnes nouvelles se font rare en ces temps de fascisation. Elles sont d’autant plus précieuses. « Soyez gais, moquez-vous de tout » disait Rosa Luxemburg. Nous la prendrons au pied de la lettre.