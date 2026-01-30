Samedi 31 janvier : contre les marches du syndicat policier d’extrême droite Alliance

Alors que tout le monde s’indigne contre les violences policières aux USA, et assiste avec effroi aux exécutions et aux rafle commises par l’ICE, la milice de Trump, beaucoup oublient de regarder situation qui est sous leurs yeux.

Car en France aussi, une police surarmée multiplie les homicides, les contrôles racistes, mutile les contestataires et fait régner la peur. En France aussi, ces violences restent impunies. En France aussi, le gouvernement fait bloc derrière ses forces de l’ordre, et veut faire passer une «présomption de légitime défense» qui est un véritable permis de tuer.

Alors que le nombre de morts entre les mains de la police n’a jamais été aussi élevé depuis des décennies, qu’un homme, El Hacen, vient de mourir dans un commissariat parisien et que la justice vient de prononcer un nouveau «non-lieu» pour un Gilet jaune mutilé, les syndicats policiers d’extrême droite appellent à des «marches citoyennes» pour les soutenir. C’est une provocation de plus pour renforcer l’étau répressif.

Ce samedi, des appels à contre-manifestations circulent dans plusieurs villes de France. Il s’agit de dénoncer ces marches organisée par le syndicat Alliance et les violences policières, et de rendre hommage aux mort·es, des mutilé·es, et des prisonnier·es de la guerre sociale.

Nantes : 10h30, arrêt Motte Rouge

Rennes : 11h, Sainte Anne

Bordeaux : 11h, tram Grand Théâtre

Grenoble : 10h30, Notre Dame

Marseille : le 30 janvier, collage, 19h, kiosque des réformés