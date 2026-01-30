Vendredi 30 janvier à Nantes : soirée antimilitariste

Présentation, débat, concert et repas collectif, à l’Auberge des Bains douches

Ce vendredi 30 janvier, une soirée contre la guerre et le militarisme a lieu à Nantes. C’est à l’Auberge des Bains Douches, 20 rue Dupleix, à partir de 18h30.

Maudite soit la guerre

➡️ De 19H à 20H30, Pierre Douillard-Lefevre présentera son livre Maudite soit la guerre, un manuel antimilitariste. Cet ouvrage qui vient de paraître est une boîte à outils pour nourrir les mobilisations. L’auteur, qui lutte contre les violences d’État depuis des années, part d’un constat et d’une urgence : «Au moment où la guerre menace et que le militarisme fait son grand retour, prêt à engloutir le monde, l’antimilitarisme n’a jamais semblé aussi marginal».

Simple d’accès, truffé de références historiques, de chiffres et de réflexions, Maudite soit la guerre offre une série d’arguments efficaces pour contrer le discours qui s’impose partout, et qui nous fait croire que le réarmement serait indispensable et la guerre inévitable. En plus d’analyser les guerres contemporaines et la déshumanisation qui s’accroît sans cesse, à travers une série de chapitres thématiques, il propose des pistes pour résister.

Entracte jusqu’à 21H : bar et petite restauration

MAKE ANTIMILITARISM GREAT AGAIN

➡️ 21H-22H : concert de freejazz antimilitariste

Dans ce contexte de propagande de guerre, «MAKE ANTIMILITARISM GREAT AGAIN» propose de participer à un discours opposé à la militarisation générale, en réhabilitant l’antimilitarisme, abandonné par les politiques, le monde culturel et les médias de masse depuis longtemps, tels que pouvaient l’exprimer les mots de Boris Vian.

Ce projet s’appuie sur des textes d’auteurs engagés, qui évoquent notamment le quotidien de soldats ou l’exil forcé de civils, et s’inspire de la tradition du jazz spirituel et révolutionnaire des

années 70, comme moyen d’expression politique (François Tusques, Colette Magny, Archie Shepp…)

Voix, Flute : Carine LOISEAU

Violon : Frederik BOULEY

Contrebasse : Mathieu DENAUD

Batterie : Jérôme QUERARD