30% des français à abattre ?

La marche de soutien à la police du 31 janvier a été un flop dans toute la France en terme numérique, mais elle a réuni la crème de l’extrême droite la plus radicale.

Pétainistes, fascistes et identitaires se sont pressés pour apporter leur soutien aux forces de l’ordre. Et Alliance leur a bien rendu, puisque la politicienne Sarah Knafo, du parti néofasciste Reconquête, était en tête du défilé parisien, aux côtés du patron du syndicat policier ! Notre époque a le mérite de faire tomber les masques : la police «républicaine» chargé de faire «respecter les droits» a toujours été un mythe, mais c’est désormais assumé au grand jour.

L’équipe de communication de Sarah Knafo a commis une bourde, à moins qu’il ne s’agisse d’une fuite volontaire pour lancer un message. Dans une courte vidéo Twitter, on voit la politicienne discuter avec le secrétaire général d’Alliance, à propos de la part de la population qui soutient la police. Le début de la discussion est coupée, mais on entend le syndicaliste policier dire «une grosse partie». Il parle des personnes favorables à la police. Knafo répond : «70% des français. Les autres, c’est ceux qu’on doit abattre hein». Et le chef d’Alliance de s’exclamer : «exactement» !

30% des français, c’est tout de même 20 millions de personnes. En gros, ce qu’il reste de la gauche en France, ainsi que les minorités ethniques et religieuses. Voilà ce que l’extrême droite et le premier syndicat policier de France veulent «abattre». Rien d’étonnant puisqu’en 2023, Alliance appelait déjà à la «guerre» contre les «hordes barbares» et les «nuisibles» dans les quartiers populaires. C’est aussi ce syndicat qui réclame la présomption de légitime défense, qui est un permis de tuer et de tirer à vue.

Au moins, nous sommes prévenus.