Soutenez la résistance aux USA : ciblez les collaborateurs de l’ICE en Europe

Les Hotels Hilton, Enterprise Rental car, Thales, Palantir, Deloitte… collaborent avec les milices fascistes de Trump. Un appel des Soulèvements de la Terre

Nous avons été témoins de la brutalité des agents de l’ICE dans le Minnesota et partout aux États-Unis. Nous avons également vu des foules de plus en plus nombreuses résister dans tous les quartiers visés et organiser une grève générale pour les arrêter. Même s’il est possible que de nombreux agents de l’ICE quittent pour l’heure le Minnesota, ils iront simplement ailleurs et emploieront les mêmes tactiques, comme ils l’ont déjà fait à Chicago, Washington, en Caroline du Nord et dans bien d’autres endroits.

Les groupes agissant sur le terrain dans le Minnesota sollicitent directement votre aide pour ralentir définitivement les efforts de l’ICE. Si les agents de l’ICE n’ont pas d’hôtels, de voitures ou de logiciels de surveillance, leur travail sera beaucoup plus difficile. Certaines des entreprises qui fournissent tout cela à l’ICE sont présentes dans divers pays européens. Faisons-leur renoncer à tirer profit des kidnappings de l’ICE !

Tout d’abord, deux grandes entreprises fournissent un soutien matériel à l’ICE. Les hôtels Hilton (www.hilton.com) hébergent les agents de l’ICE et ont refusé de cesser cette pratique. Hilton est présent dans de nombreuses villes et tient à son image de marque. Leurs hôtels peuvent facilement être perturbés, casserolés, interpellés. La société de location de voitures «Enterprise» (www.enterprise.com) loue également des centaines de véhicules à l’ICE, allant jusqu’à annuler les réservations d’autres conducteurs pour soutenir la machine à expulser. Enterprise possède des agences et des voitures dans de très nombreuses villes françaises et européennes. Rendez-vous dans votre agence Enterprise locale et faites-leur part de votre opinion.

Deuxièmement, certaines entreprises technologiques fournissent des logiciels et des données à l’ICE. Palantir (palantir.com) fournit non seulement des données de suivi et des logiciels à l’ICE, mais aussi à l’armée israélienne, et possède des bureaux partout dans le monde. Deloitte (www.deloitte.com) a conclu plusieurs contrats avec l’ICE, notamment un contrat pour la modernisation des données. Et la pression fonctionne ! La société française CapGemini, qui travaillait avec l’ICE, vient d’annoncer qu’elle avait se séparait de sa filiale en contrat avec l’ICE.

Enfin, Thales, que la coalition Guerre à la guerre a pris pour cible dans une campagne lancée en janvier, collabore depuis longtemps avec le département américain de la sécurité intérieure (DHS). Thales, l’une des principales entreprises françaises dans le domaine de l’armement, de la surveillance et de l’aérospatiale, a racheté la société américaine Cogent, dont les logiciels sont utilisés depuis des années par diverses forces de police aux États-Unis. Son logiciel « Ident », utilisé par l’ICE, relie les données biométriques aux informations biographiques afin d’établir et de vérifier les identités.

La semaine dernière, à New York, des personnes ont occupé le hall d’un hôtel Hilton pour exiger qu’il ne loue plus de chambres à l’ICE. D’autres groupes ont empêché les agents de l’ICE et d’autres clients de dormir toute la nuit en diffusant de la musique forte à l’extérieur. Des personnes ont manifesté à l’extérieur et à l’intérieur d’Enterprise, et ont réservé des voitures pour les annuler ensuite. Vous pouvez voir des exemples de ces actions sur Sunrisemvnt ou FreeMinnesota sur Instagram. Il existe de nombreuses autres possibilités !



Si vous passez à l’action de votre côté, n’hésitez pas à taguer les deux organisations en questions dans votre publication. Pour des récits et photos d’actions à publier, vous pouvez également écrire à : iceouteverywhere@riseup.net Nous vous remercions sincèrement pour votre soutien et votre solidarité ! Toutes les initiatives compteront.

ICE OUT ! Diffusez la solidarité mondiale !