Bernard Arnault va-t-il devoir pointer à Pôle Emploi après une mobilisation victorieuse ?

On apprend dans L’Indépendant du 2 février dernier une terrible nouvelle : Bernard Arnault «doit débloquer plus de 7 millions d’euros», ce qui est annoncé comme un véritable «coup dur». Cette somme colossale va-t-elle le conduire à la ruine et l’amener à composer le 3949 ?

Décembre 2025, les salarié·es de la filière champagne de LVMH montent au créneau pour défendre une prime dont ils et elles bénéficiaient depuis 1967. Arguant des résultats annuels en baisse en raison d’une année «agitée sur le plan économique et géopolitique», le groupe avait en effet décidé de supprimer cette prime purement et simplement plutôt que de raboter les dividendes colossaux des actionnaires ou la rémunération du grand Chef. En effet, vous comprenez, pour 2025, le chiffre d’affaires de LVMH n’était que de… 80,8 milliards d’euros. Pour qu’on puisse imaginer ce que cela représente, cela équivaut à 80.000 millions. C’est donc au milieu de cet océan de millions que LVMH va devoir en sortir… 7.

Autre ordre de grandeur : la fortune de Bernard Arnault s’élève à 164 milliards d’euros. C’est 23.428 fois 7 millions. Mais pour L’Indépendant, cela représente donc un «coup dur». La presse bourgeoise toujours prête à défendre les privilèges des capitalistes sans vergogne. En effet, après avoir organisé une grève et un rassemblement, les salarié·es ont fini par obtenir gain de cause, et un accord a été signé entre la direction de la filière champagne et les syndicats. Chaque salarié·e recevra donc bien sa prime de 3300 euros au minimum. Seul le rapport de force paie.

L’Indépendant semble être très inquiet pour Bernard Arnault, puisqu’à peine une semaine plus tôt, il titrait déjà «coup dur pour Bernard Arnault», au sujet de sa succession. «Bernard Arnault sous pression» s’inquiétait le quotidien. Il ne s’agit pas d’une simple paresse de rédacteur, mais d’une machine bien rodée : celle de continuer à nous faire croire que les capitalistes sont des entrepreneurs courageux qui prennent des risques, méritent leurs rémunérations délirantes et sont victimes de graves problèmes qui nous concernent tous.

Fin décembre, autre «Coup dur pour Bernard Arnault», cette fois-ci parce que la méchante Élise Lucet lui avait «couru après» pour avoir une interview sur son évasion fiscale massive. Fin octobre, «Nouveau coup dur pour Bernard Arnault, qui prévoit une érosion des marges de LVMH». Bref, vous l’aurez compris, la presse bourgeoise n’a qu’un seul rôle : celui de nous faire croire que les bourgeois sont autre chose que des parasites qui vivent sur notre dos.

Pour éviter les coups durs, on ne peut donner qu’un conseil à Bernard : abandonner sa fortune obscène et rejoindre les rangs anticapitalistes.