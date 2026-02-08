Milan : protestations en série contre les JO d’hiver et l’impérialisme

Les Jeux Olympiques d’hiver 2026 ont démarré dans le nord de l’Italie, à Milan et Cortina depuis hier, et font déjà beaucoup réagir.

Le 7 février, pour le premier jour de la compétition, une grosse manifestation a eu lieu à Milan, réunissant 10.000 personnes contre ces jeux. Le cortège appelait à «reprendre la ville et libérer les montagnes», il dénonçait les dégâts environnementaux d’un tel événement, mais aussi les milliards d’euros dépensés pour des infrastructures qui ne sont pas socialement utiles, alors qu’en Italie comme partout les services publics font défaut.

Le cortège dénonçait aussi la présence d’une délégation israélienne aux Jeux, et la venue de l’ICE, la milice de Trump, dont certains agents ont été envoyés en Italie pour l’occasion. De sérieux affrontements contre la police ont duré une partie de la nuit, la ville étant largement bunkérisée.

La veille, le passage de la flamme olympique a été chahuté. Des manifestations protestaient contre les sponsors olympiques, ENI et Coca-Cola, complices du génocide du peuple palestinien par Israël. Un drapeau palestinien flottait à proximité de la flamme.

Le soir de la cérémonie d’ouverture, l’équipe israélienne a été massivement sifflée, de même que J.D. Vance, vice-président fasciste des USA, qui a été hué à chaque fois qu’il est apparu. Le lendemain, il a été accueilli par des sifflets lors d’un match.