Chroniques de la fascisation française

Les médias des milliardaires font mine de s’inquiéter de la montée du fascisme aux USA, et leurs chroniqueurs pleurent des larmes de crocodile sur le racisme décomplexé qui s’y exprime. C’est bien, mais il faudrait aussi regarder ce qu’il se passe chez nous. Et là, c’est tout de suite beaucoup plus compliqué pour faire les gros titres.

Descente néo-nazie à la fac de Nanterre

Ces derniers jours avaient lieu les élections étudiantes, et comme pour les municipales l’extrême droite cherche à s’installer partout où c’est possible. Mais à la fac de Nanterre, bastion étudiant populaire, les fachos sont rarement bienvenus. Le 30 janvier, c’est donc en groupe et cagoulés que des militants du groupuscule néofasciste La Cocarde ont voulu tracter. Certains étaient armés de gazeuses et autres battes de base-ball, un argument électoral de poids.

Heureusement, la réaction antifasciste ne s’est pas faite attendre. Encerclés, les 24 nervis ont été raccompagnés à la gare du RER. C’est là qu’une altercation a lieu : ne voulant pas repartir sans esclandre, le groupe violente un homme noir tout en l’arrosant d’insultes racistes. Des étudiant·es reviennent dans la gare, c’est la cohue : des membres de la Cocarde utilisent les gazeuses et frappent ce qui leur passe à porté de poings.

Résultat : une étudiante avec un trauma crânien et une luxation de l’épaule après avoir pris des coups avec un poing américain. Mais la détermination des étudiant·es reste intacte : les fachos ne sont pas bienvenus à la fac, ni à Nanterre ni ailleurs !

Un témoignage de deux personnes attaquées ici

Victime de violences racistes depuis des années, elle est mise en garde à vue

Vous vous souvenez de Divine, cette aide-soignante de Montargis harcelée par un couple de voisins parce qu’elle est noire ? Elle avait ému la France entière après avoir témoigné devant les caméras d’Envoyé spécial en 2024, en pleine dissolution de l’Assemblée Nationale. Il s’avère que les voisins en question étaient tellement décomplexés qu’ils étaient sortis insulter leur voisine devant les caméras, pendant le reportage ! On les voyait donc aboyer sur Divine : «On est chez nous, on fait ce qu’on veut… va à la niche». Son abruti de voisin avait même déclaré aux journalistes, à propos des étrangers : «Je vois à la télé, j’suis quand même pas con, je vois à la télé comment ça s’passe, c’est les Mustapha». Une scène transformée en meme sur internet.

Mais malgré la honte qui aurait dû pousser le voisinage à fermer sa gueule pour l’éternité, les insultes racistes, les intimidations et les violences continuent encore aujourd’hui, notamment des jets de déjections sur sa voiture.

Voici quelques jours, alors qu’elle entre dans son véhicule, son voisin arrive en insultant Divine et crache sur son pare-brise. Effrayée, celle-ci lui projette un gel lacrymogène. Alors qu’il repart en arrière jusqu’à sa voiture, Divine s’en va afin de s’éloigner de cet homme violent. Mais c’est Divine que la police, appelée par les voisins, vient chercher pour la placer en garde à vue, sur décision de la procureure. C’est sûrement une coïncidence si la voisine de Divine travaille au tribunal de Montargis, ce qui avait justifié le dépaysement de l’affaire en 2024.

Le témoignage de Divine à voir ici

Du sursis pour une agression raciste à la CPAM de Nantes

Elle passait en procès le 27 janvier dernier pour des faits survenus en juillet, pour lesquels elle-même dit avoir « pété un câble ». Mais un câble bien raciste, alors qu’elle faisait la queue à la CPAM de Nantes : au lieu de s’agacer de l’état de délabrement des services publics, elle accuse les étrangers de ralentir les files d’attente. Elle se met alors à éructer qu’il faudrait deux files, « une pour les français et une pour les étrangers ». Officialiser l’apartheid, quoi de plus en phase avec notre temps ?

Venu la calmer, un employé d’origine maghrébine se fait alors copieusement gazer par la raciste, qui disposait d’une bombe lacrymogène. Une femme noire, dans la file d’attente, est également qualifiée de « mangeuse de bananes ». Un florilège de racisme décomplexé, qui ne lui ressemble pas du tout selon ses dires. D’ailleurs, elle indique que son « frère est policier, j’ai toujours été sérieuse, il n’y a pas de justice, en fait ! » Il n’empêche, celle qui ne se considère pas raciste enchaîne les dingueries à la barre, parlant de « ces gens-là » et déclare même qu’elle ne peut pas être raciste puisqu’elle a un ami péruvien. Kamoulox !

Malgré le caractère raciste aggravant, le tribunal la condamne à trois mois de prison avec sursis. Une peine bien légère au regard de la justice expéditive et inhumaine qui se déploie habituellement dans les tribunaux, en particulier envers les personnes n’ayant pas la bonne couleur de peau.

Des néonazis s’attaquent à des lieux alternatifs à Lille

Dernier événement en date, l’attaque par des néo-nazis lillois de lieux alternatifs et militants dans la nuit du 6 au 7 février. Trois bars ont vu leurs façades recouvertes de croix celtiques et une vitre du centre LGBTQUI+ a été brisée.

Ces lieux sont connus pour héberger des événements militants et des réunions de groupes politiques antifascistes, et plusieurs ateliers coopératifs étaient prévus ce week-end, organisés par L’Offensive Lille, groupe militant local. Ils ne sont pas annulés : on ne baisse pas la tête face aux intimidations fascistes.

Plus d’informations sur le compte Instagram de L’Offensive