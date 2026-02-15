Insolite : l’exercice militaire Orion commence mal

Scène étonnante le 14 février dans le Morbihan : un véhicule militaire a fini dans un fossé à Plumergat. Une curieuse image de la légendaire armée française, tant vantée par Macron et ses envolées militaristes.

La semaine prochaine, plus de 10.000 soldats, 350 véhicules, 20 avions de guerre et 400 drones sont annoncés dans l’Ouest de la France. L’armée prévoit un immense entraînement à la guerre, en conditions réelles au milieu de la population. Pour préparer les esprits. Il est présenté comme «le plus important exercice militaire mené par les armées françaises depuis la fin de la guerre froide». Son nom ? Orion, acronyme d’«Opération de grande envergure pour des armées Résilientes, Interopérables, Orientées vers le combat de haute intensité et Novatrices». Tout un programme.

Cet exercice coûte un pognon de dingue et vise à accoutumer les français·es à voir l’armée faire la guerre dans son environnement. Au programme : une arrivée massive de troupes sur les plages du Sud-Bretagne historique, entre Lorient et Saint-Nazaire. Une provocation : les deux villes ont été massivement bombardées lors de la Seconde guerre mondiale et quasiment rasées. Elles gardent de lourds traumatismes et vont subir un nouvel assaut, fictif celui là.

«Il va y avoir des débarquements sur les plages, des progressions sur les routes. Il va y avoir des hélicoptères, des bateaux qu’on verra au large et des opérations qui seront visibles de la population» annonce, tout excité, un officier. Un autre militaire explique que l’exercice a pour «objectif de préparer les armées aux situations complexes, dans des environnements hybrides». Les officiers parlent aussi «d’envoyer un message».

«Quand on fait un exercice comme ça, c’est pour protéger la France, mais c’est aussi pour que les Français voient comment on se prépare et comment on fait nos missions».

L’accident de véhicule militaire en Bretagne, sur une route goudronnée, parle de lui-même … Et dire que Macron se rêve en chef de guerre. Interrogée, l’armée a refusé de commenter cette sortie de route. Un drôle de «message» envoyé à la population sur les compétences de son armée.