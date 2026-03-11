Le capitalisme de guerre en quelques chiffres

Quelques chiffres sur le capitalisme guerrier, qui dépense des sommes titanesques pour semer la guerre et la désolation partout dans le monde.

5,6 milliards de dollars de munitions en deux jours

Les États-Unis ont utilisé pour 5,6 milliards de dollars de munitions au cours des deux premiers jours de l’attaque contre l’Iran. Ce sont les estimations du Pentagone, dévoilées dans le Washington Post. Les bombardements de plus en plus intensifs durent depuis 11 jours, ont peu donc aisément multiplier par 5 cette somme pharaonique, uniquement pour dévaster un pays, anéantir ses ressources et massacrer ses habitants.

Le niveau de bombardements est tel que des élus du Congrès s’inquiètent du niveau des stocks militaires de l’armée des USA, qui pourraient s’épuiser. Trump compte demander une rallonge de budget militaire supplémentaire pouvant atteindre plusieurs dizaines de milliards de dollars. L’armée des USA revendique «plus de 5000 cibles touchées», dont de nombreuses infrastructures civiles comme des écoles, et le largage de plus de 2000 munitions.

Mille tonnes

Israël, on le sait, ne serait rien sans l’importation massive de matériel de guerre. Sans le soutien logistique de ses alliés, l’État colonial ne pourrait ni commettre son génocide à Gaza, ni maintenir son apartheid en Palestine, ni semer le chaos dans tout le Proche-Orient.

Ainsi, alors qu’Israël attaque simultanément l’Iran et le Liban, plus de 1000 tonnes de matériel militaire sont acheminés vers le pays depuis dix jours, selon le ministère de la défense. On parle d’une cinquantaine d’avions-cargos qui transportent plus de 1000 tonnes de munitions, de matériel militaire et d’armement qui ont atterri en Israël. «Le pont aérien devrait s’intensifier dans la période à venir, conformément aux directives du ministre de la défense, Israel Katz, et du directeur général du ministère de la défense, le général de réserve Amir Baram» revendiquent les autorités. Israël, pointe avancée de l’Empire au Levant, à qui l’occident fournit un matériel de guerre illimité.

3000 milliards

En 1990, à la sortie de la guerre froide, les dépenses militaires mondiales s’élevaient à 1411 milliards de dollars. En 2011, l’ensemble des États du monde dépensaient 1728 milliards de dollars dans leurs armées : un niveau supérieur à celui de la fin de la guerre froide. En 2026, ce montant dépassera les 3000 milliards, il a donc plus que doublé en 35 ans. Il n’y a jamais vraiment eu de «désarmement» comme l’insinue l’expression à la mode de «réarmement».

En réalité, nos dirigeants ne sont pas en train de combler un manque supposé de matériel militaire, ils organisent une économie de guerre mondiale. Sur les 3000 milliards de dollars de dépenses, une bonne moitié revient aux USA, qui restent donc de très loin, la première menace pour la paix mondiale.

83 milliards de dollars par an pour l’entretien de la terreur nucléaire

En 2022, les 9 puissances nucléaires ont dépensé 82,9 milliards de dollars, soit 77 milliards d’euros, pour l’entretien de l’arme atomique, selon un rapport de l’ICAN, la Campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires, Ces dépenses n’avaient jamais été aussi élevées : 146.500 euros à chaque minute qui passe. Et on imagine qu’elles ont encore augmenté en 4 ans. Pour la France, cette dépense est de 5,2 milliards d’euros, soit 10.603 euros par minute. Macron vient d’annoncer la hausse massive de l’arsenal nucléaire français, cette somme est donc largement dépassée.

En 2015, l’Organisation des Nations unies (ONU) estimait à 267 milliards de dollars l’éradication de la faim dans le monde d’ici à 2030, une somme inférieure à quatre années de gaspillage dans le simple entretien de l’arsenal nucléaire. Ou au dixième des dépenses de guerre des dirigeants du monde.