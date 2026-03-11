«Nantes antifa» au-dessus de la Loire

Les lettres immenses s’étendent sur des dizaines de mètres au-dessus du plus grand fleuve sauvage d’Europe.
«Nantes antifa», impossible de ne pas le voir, sur un des ponts de la ville, dans l’estuaire de la Loire. Un coup d’éclat pictural qui rappelle qu’à Nantes comme ailleurs, il n’est plus question de laisser un pouce de terrain à l’extrême droite.
L’antifascisme c’est l’autodéfense, mais aussi les cortèges, l’entraide, la fête, la créativité… Et cette peinture au dessus du fleuve vient le rappeler à tou·tes les passant·es.
