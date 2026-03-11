«Nantes antifa» au-dessus de la Loire

Antifascisme, Vu dans la rue

Les lettres immenses s’étendent sur des dizaines de mètres au-dessus du plus grand fleuve sauvage d’Europe.

Sur un pont au-dessus de la Loire, l'inscription immense "Nantes antifa"

«Nantes antifa», impossible de ne pas le voir, sur un des ponts de la ville, dans l’estuaire de la Loire. Un coup d’éclat pictural qui rappelle qu’à Nantes comme ailleurs, il n’est plus question de laisser un pouce de terrain à l’extrême droite.

L’antifascisme c’est l’autodéfense, mais aussi les cortèges, l’entraide, la fête, la créativité… Et cette peinture au dessus du fleuve vient le rappeler à tou·tes les passant·es.

AIDEZ CONTRE ATTAQUE

Depuis 2012, nous vous offrons une information de qualité, libre et gratuite. Pour continuer ce travail essentiel nous avons besoin de votre aide.

Faites un don à Contre Attaque, chaque euro compte.

faire un don

Dans la même catégorie

La statue de la République, à Paris, drapée d'un t-shirt "riposte féministe antifa" pour le 8 mars.

8 Mars : en garde à vue pour avoir mis un t-shirt antifasciste et féministe sur la statue de la République

Les TPPS et la Jeune Garde Socialiste, des groupes d'autodéfense antifasciste de la SFIO des années 1930.

Quand toute la gauche était favorable à l’autodéfense antifasciste

La préfète accuse des antifas de «reconstitution d'un groupe dissout» pour une présentation de livre et leur solidarité sur internet.

Insolite : après avoir laissé les néonazis défiler à Lyon, la préfète du Rhône criminalise les antifascistes