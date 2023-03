🇫🇷 Embrigadement obligatoire de la jeunesse

Le SNU est une lubie sortie tout droit de l’imaginaire d’un gouvernement d’extrĂŞme droite : enrĂ´ler des adolescents de 14 ou 15 ans dans des stages encadrĂ©s par des militaires, les habiller en uniformes bleu blanc rouge, et les forcer Ă saluer le drapeau en chantant la Marseillaise. Le tout au garde-Ă -vous, pour leur «apprendre la cohĂ©sion».

Si un parti d’extrĂŞme droite, en France ou dans un pays voisin, appliquait un tel projet, tout le monde hurlerait au retour du pĂ©ril fasciste. Mais c’est Macron, Monsieur «barrage» qui impose cette formule aussi coĂ»teuse qu’inquiĂ©tante, donc ça passe.

LibĂ©ration explique qu’un «groupe de travail» est chargĂ© par le gouvernement de proposer un dispositif pour ce service universel. Dans un rapport paru en 2018, il est prĂ©vu non seulement de rendre ce SNU obligatoire mais aussi de punir sĂ©vèrement les jeunes qui refuseraient l’enrĂ´lement.

«Le groupe de travail propose de pĂ©naliser les rĂ©fractaires au SNU : impossibilitĂ© de passer le code, de passer le baccalaurĂ©at ou un autre diplĂ´me, exclusion de concours administratifs, etc.» Et ce pendant plusieurs annĂ©es. C’est donc la destruction de l’avenir, dĂ©jĂ bien sombre, de tous les jeunes qui ne se plient pas au SNU qui est prĂ©vu. Sur le mĂŞme modèle que le Pass Sanitaire et autres mesures de contrĂ´le, c’est une forme de mise Ă mort sociale.

Macron veut mettre la jeunesse au garde Ă vous. Celles et ceux qui s’engagent pour l’écologie sont fichĂ©s S, les free party reçoivent des grenades et certains se noient dans la Loire. Les lycĂ©en-nes qui ont manifestĂ© aux cĂ´tĂ©s des Gilets Jaunes ont Ă©tĂ© raflĂ©-es et alignĂ©-es pendant des heures par des policiers. Celles et ceux qui dĂ©fendent actuellement les retraites sont rĂ©primĂ©s systĂ©matiquement. Le seul «engagement» de la jeunesse qui est autorisĂ©, c’est l’embrigadement nationaliste et militariste.

Et bientôt ? Le bagne pour celles et ceux qui seraient qualifiés de «séparatistes» ? La prison pour les non-encartés dans le parti au pouvoir ?