«La réforme des retraites entraînera plus de coûts que si elle n’avait pas été adoptée»

«Soyez fiers d’être des amateurs»

C’est un rapport publié le 13 juillet par le Comité de suivi des retraites, un groupe d’experts qui se fonde sur les données du Conseil d’orientation des retraites. Ses conclusions, qui tombent en plein été, bien après la grande bataille engagée durant le printemps flamboyant qui a secoué le pays, sont accablantes.

«À l’horizon 2070, le montant des dépenses pour les pensions pourrait être plus élevé de 9,5 milliards d’euros par rapport à la situation où la loi serait restée inchangée». Oui, le recul de l’âge de départ en retraite va coûter plus cher que le maintien de l’âge existant ! Une réforme injuste, violente, imposée par 49-3, dont l’unique argument était de «faire des économies». Tout ça pour ça !

«À long terme, la réforme des retraites pourrait entraîner plus de coûts que si elle n’avait pas été adoptée» disent les experts. En effet, le prolongement de la vie professionnelle va engendrer des dépenses supplémentaires car les pensions seront plus élevées pour certains salariés. Surtout, le recul de l’âge de départ en retraite va entraîner des «surcoûts» pour «les autres secteurs de la protection sociale». En clair : les personnes épuisées qui n’auront pas atteint l’âge de la retraite se tourneront vers l’assurance chômage ou les arrêts maladie, ce qui coûtera plus cher à l’État. Et le rapport ne parle pas de l’augmentation des souffrances au travail, des burn out et des accidents. Qui peut imaginer des maçons, des soignantes ou des caissières travailler après 64 ans ?

Macron a imposé cette «réforme» pour faire plaisir aux marchés financiers et aux cabinets de conseil. L’objectif n’était pas de «réduire la dette» mais de pousser la population vers des retraites complémentaires privées. La multinationale BlackRock est d’ailleurs liée au président. Si Macron se souciait du budget, il rétablirait l’ISF, arrêterait de distribuer des dizaines de milliards aux entreprises et d’acheter des blindés pour la police.

Les néolibéraux prétendent incarner le «réalisme» et le «sérieux» en matière d’économie. En réalité ce sont des idéologues déconnectés du réel.

Au passage, on rappelle que les syndicats, dès le début du mouvement, proposaient une solution simple pour permettre l’équilibre du système social : l’augmentation massive des salaires qui aurait mécaniquement fait augmenter les cotisations tout en augmentant la qualité de vie (et diminuerait donc le recours aux prestations sociales). Une solution toujours pas envisagée par le pouvoir patronal.

Source : https://www.lemonde.fr/politique/article/2023/07/14/retraites-la-reforme-pourrait-engendrer-un-surcout_6181958_823448.html