Les entreprises volent 1000 milliards de dollars par an

Soit près de 950 milliards d’euros. Cette sommes gigantesque fait l’équivalent des produits intérieurs bruts du Danemark et de la Belgique réunis. Ce sont les profits que les grandes entreprises de la planète ont cachés dans des paradis fiscaux sur la seule année 2022.

Le Monde explique : «En 2022, les bénéfices mondiaux des entreprises s’élevaient à 16.000 milliards de dollars environ, dont 2.800 milliards de dollars réalisés à l’étranger, c’est-à-dire dans un pays autre que celui du siège social de l’entreprise – comme les profits enregistrés par Apple hors des États-Unis. Or, sur ces 2.800 milliards, 1.000 milliards ont été transférés vers des paradis fiscaux, soit 35% des profits réalisés à l’étranger. Leur destination privilégiée : l’Irlande, les Pays-Bas ou les îles Vierges et les îles Caïmans». Des profits, rappelons-le, qui sont déjà le fruit d’un vol : en augmentant les marges, en exploitant la main d’œuvre, en baissant les salaires… Qui sont ensuite soustraits sur des comptes cachés.

Cet argent est volé à la contribution collective, il pourrait servir à financer les retraites, l’école les hôpitaux, des plans pour réduire la pollution et la transition écologique… Mais il ne sert qu’à engraisser une poignée de personnes déjà immensément fortunées. Et devinez le plus pervers ? Les États financent déjà les entreprises avec l’argent public ! Par exemple, la France verse presque 200 milliards d’euros par an «d’aide aux entreprises» et autres niches fiscales, soi-disant pour soutenir les patrons, les aider à embaucher, à «innover» et autres foutaises de sauvegarde de l’emploi. En clair, les patrons touchent des aides publiques mais planquent leur profit privés : double escroquerie, gagnants à tous les coups !

Le Monde explique aussi que les milliardaires sont beaucoup moins imposés que le reste de la population. Un SMICard paie quasiment 50% de taxes et autres impôts quand un milliardaire n’en paie que 26%. C’est le résultat de politiques néolibérales ultra-favorables aux riches. Taxer en priorité les revenus et la consommation, pas le capital, ne peut qu’accroître les inégalités. L’une des premières mesures de Macron était d’ailleurs de supprimer l’impôt sur la fortune.

Taxer seulement 2% de la richesse des 2.756 milliardaires de la planète – dont 75 en France –, dont la fortune totale culmine à 13.000 milliards de dollars, rapporterait 250 milliards d’euros, estiment les économistes. Largement de quoi combler les soi-disant déficits des retraites, santé, et autres services vitaux. De quoi vivre bien, en étant débarrassés de ces parasites.