La meute médiatique : entre racisme et ridicule

Jusqu’où iront les médias français dans l’ignominie ? Le petit monde médiatique réussit au moins un exploit : être tellement abject qu’il en devient comique. Un exemple ce lundi 29 avril, sur la chaîne Public Sénat.

Oriane Mancini «journaliste–présentatrice de la matinale Bonjour Chez Vous !» recevait l’élu Insoumis Manuel Bompard. Évoquant un tweet de la candidate Rima Hassan saluant le «soulèvement» étudiant à Science Po, cette journaliste phénoménale précise que le mot «soulèvement» en arabe se traduit «intifada» et donc que la France Insoumise appelle à l’intifada. Un théorie complotiste sur les origines de la candidate, directement soufflée par les services israéliens ?

Pour rappel, les intifadas survenues en Palestine à partir de 1987, parfois nommées «révolutions des pierres», ont opposé des adolescents palestiniens équipés de simples cailloux à des soldats israéliens entrainés, équipés de mitrailleuses et de tanks. Il n’y a donc rien de honteux à appeler à l’intifada, mais tout de même, on peut se demander si Oriane Mancini est sérieuse.

Cette femme payée par l’argent public étale un racisme et une mauvais foi tellement décomplexée qu’elle sidère son invité.

Mais Oriane Mancini insiste, et demande à Bompard s’il est «cynique » ou «irresponsable». Une question équilibrée, toute en finesse et en déontologie journalistique.

Suite à l’émission, Rima Hassan a répondu en ligne : «Je suis ravie que Oriane Mancini se mette à l’arabe, il y a du bon à comprendre une autre langue, même si je préférerais qu’elle se mette à l’histoire et au droit international pour traduire la réalité palestinienne».

En attendant, tout le monde peut constater le niveau de fanatisme inquiétant qui s’est emparé de tout le paysage audiovisuel français, bien au-delà des seules chaînes privées de Bolloré et Drahi. Ce petit monde ne fonctionne plus qu’en meute, répétant les mêmes discours policiers, patronaux et pro-Israël jusqu’à l’absurde.

