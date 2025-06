Exclusif : Bruno Retailleau tente une carrière d’humoriste

Le parti le plus mafieux de la Cinquième République fait une blague : parler au nom des «honnêtes gens»

Qui est le génie incompris du marketing qui a validé une telle campagne ? S’agit-il d’un troll infiltré au cabinet de Retailleau ? Pour l’instant, nous n’avons pas d’indice, mais c’est en tout cas vraiment rigolo.

Mercredi 18 juin, Bruno Retailleau a annoncé le lancement d’une «vaste campagne d’adhésion» aux Républicains. Il faut dire que son parti ne pèse plus que 5% des voix, dont une grande majorité de retraités sous perfusion de Cnews, et que ses adhérents sont désormais classés comme espèce en voie de disparition.

C’est là que Retailleau a trouvé un coup de génie pour booster sa campagne : faire marrer tout le monde. Le slogan de sa campagne est fabuleux : «La France des honnêtes gens». Les affiches, visiblement générées par IA, montrent des «Français du quotidien» : agriculteurs, policiers, cuisiniers, pompiers, infirmiers de dos. Sur Cnews, Retailleau explique tout fier : «Nous sommes le 18 juin avec l’appel du général de Gaulle et nous sommes ses héritiers». Retailleau a eu 0/20 en histoire, car De Gaulle, contrairement à lui, n’avait pas fait alliance avec des pétainistes, et ne laissait pas de nazis parader dans Paris sous protection policière.

Il poursuit : «Ces honnêtes gens qui travaillent dur, qui en ont marre de voir que d’autres abusent du système, qui vivent au crochet de la société». C’est là qu’il faut rire.

Les Républicains, c’est le parti le plus malhonnête de l’histoire contemporaine de la France. Un parti qui a placé l’escroquerie, le détournement de fond et le mensonge au rang de disciplines olympiques. Il y a François Fillon le corrompu, condamné à quatre ans de prison avec sursis et de 10 ans d’inéligibilité dans l’affaire de l’emploi fictif de sa femme.

On trouve aussi Sarkozy le chef de gang qui vole, assassine son allié Kadhafi devenu gênant et intimide ses opposants. Sarkozy qui vient d’être condamné à de la prison ferme et qui est encore poursuivi dans d’autres affaires. Sarkozy qui est le premier chef d’État depuis Pétain à se voir retirer sa Légion d’Honneur.

Mais chez les Républicains on trouve aussi la fripouille Laurent Wauquiez, qui a détourné des milliers d’euros d’argent public pour s’offrir des banquets luxueux avec ses copains ou des restos de luxe avec des journalistes d’extrême droite. Le couple Balkany condamné pour blanchiment de fraude fiscale. Jean-François Copé, maire de la commune de Meaux mais habitant dans le 16e arrondissement de Paris, qui a fait payer à ses administrés un véhicule et deux chauffeurs pour se déplacer entre les deux endroits, le tout pour 126.315 € par an en moyenne entre 2016 et 2021.

Vous en voulez encore ? Brice Hortefeux, surnommé «le nazi» par ses collègues, condamné pour injure raciale, mis en examen en 2020 pour association de malfaiteurs, et contre qui le Parquet National Financier a requis en 2025 trois ans de prison et 150.000 euros d’amende dans l’affaire Libyenne. Alain Juppé, condamné pour abus de confiance, recel d’abus de biens sociaux, et prise illégale d’intérêt. Serge Dassault le marchand d’arme, condamné pour corruption, notamment pour avoir acheté des voix en distribuant des billets. Eric Woerth poursuivi pour recel. Rachida Dati, visée par une affaire pour corruption et trafic d’influence. Darmanin, ancien LR, accusé de viols. Et on ne parle même pas des tauliers historiques de la droite française comme Pasqua, Chirac et autres escrocs, dont LR est issu.

C’est simple, Les Républicains, c’est l’une des plus grande associations de malfaiteurs du pays, qui se goinfre depuis des années avec l’argent public, qui attise le racisme et durcit la répression. S’il y en a bien qui «vivent au crochet de la société» et qui détruisent la vie des «honnêtes gens», c’est bien Retailleau et ses copains.