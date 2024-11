Le 20 novembre à 18h30 à Pol’N : des nouvelles de la révolution en cours au Rojava

Une soirée organisée par Contre Attaque

Contre Attaque aura le plaisir de recevoir les camarades internationalistes de Ronahî, Centre de Jeunesse pour les Relations Publiques, qui travaille à «promouvoir les échanges entre les mouvements de jeunesse au Kurdistan et les mouvements de jeunesse démocratiques, anticapitalistes, féministes et écologiques dans le monde entier».

Ronahî présentera son engagement, un rappel historique et la situation actuelle au Kurdistan. Cette présentation sera suivie d’un temps convivial puis d’un temps d’échange et de débats sur la révolution au Kurdistan, vue comme une construction progressive de l’autonomie et du pouvoir populaire, se basant sur l’écologie sociale, la lutte de libération des femmes et la démocratie radicale.

Une occasion rare de s’inspirer, critiquer, et questionner nos moyens de luttes.

